Bankraub vor 18 Jahren: Gericht spricht Mann frei

Wer überfiel vor 18 Jahren die Kreissparkasse in Emmelshausen und erbeutete 95.955 Mark? Diese Frage bleibt vielleicht für immer ungeklärt. Seit Mitte Februar stand ein Familienvater (60) wegen des Raubüberfalls vor dem Landgericht Koblenz.

Jetzt steht fest: Er war nicht der Täter. Das Landgericht hat ihn am Ende eines dreitägigen Prozesses freigesprochen. Der Vorsitzende Richter Ralf Bock resümierte: „Es reichte nicht, um den Angeklagten mit letzter Sicherheit zu verurteilen.“ Auch die Staatsanwältin forderte Freispruch. Ebenso der Verteidiger. Er hatte stets beteuert: Der Familienvater war zur Tatzeit in Spanien. Er hat den Banküberfall nicht verübt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Der Vorsitzende Richter Ralf Bock zu Prozessende Foto: Sascha Ditscher

Kurz vor Ende kam es zum Höhepunkt des Prozesses – zum Zusammentreffen zweier verfeindeter Brüder: Da war der Familienvater auf der Anklagebank. Und da war der Mann (64) auf dem Zeugenstuhl, der den Prozess zu dem Banküberfall ins Rollen brachte. Denn er offenbarte im Gespräch mit einem Polizisten die angeblich brisante Information, dass sein Bruder möglicherweise einen Banküberfall verübt habe.

Das Verhältnis der Brüder ist zerrüttet, vor allem wegen Erbstreitigkeiten. Der Angeklagte schimpfte im Prozess über seinen älteren Bruder: „Der war immer ein Quertreiber, immer am Prozessieren und Beleidigen.“ Später keilte der ältere Bruder zurück und belastete den Angeklagten: „Ich hätte nie gedacht, dass der so was macht. Aber jetzt sieht es ja offenbar so aus.“ Zugleich erklärte er: „Es ist nicht so, dass ich ihm eins auswischen will.“

Der rätselhafte Überfall auf die Kreissparkasse in Emmelshausen – so lief er laut den Ermittlungen der Polizei ab: Es ist der 23. Dezember 1999, der Abend vor Weihnachten. Um 17.43 Uhr betritt ein Mann mit einem weißen Motorradhelm die Sparkasse, zieht eine Wehrmachtspistole Walther P 38, legt zwei Aldi-Tüten auf den Tresen und schweigt. Als der Kassierer nicht sofort Geldscheine einpackt, ruft der Maskierte: „Schneller!“ Wenig später stürmt er mit 95.955 Mark auf die Straße – und taucht unter. Seither ist er verschwunden.

Der angeklagte Familienvater beteuerte von Anfang an, mit dem Überfall nichts zu tun zu haben. Seine Geschichte: Er kaufte sich im März 1999 für 73.000 Mark eine Finca in Spanien und zog am 21. Dezember dorthin – zwei Tage vor dem Tag des Banküberfalls. Er packte alles ein, inklusive Wäschetrockner und Weihnachtsbaum. Dann fuhr er mit seinem Auto etwa eineinhalb Tage lang zu seinem neuen Zuhause. Dort feierte er mit seiner damaligen Frau und seinem Sohn das Weihnachtsfest.

Doch der verfeindete Bruder erzählte im Prozess eine andere Geschichte: Im Jahr 2013 meldete sich die Ex-Frau des später Angeklagten bei ihm und behauptete in einem Lokal, dass ihr Ex-Mann 1999 zu ihr nach Spanien gekommen sei, eine Tüte mit 50.000 Mark auf den Tisch gelegt habe und behauptet habe: „Ich hab eine Bank überfallen!“ Auch eine Waffe will sie gesehen haben. Darum sprach der Bruder später den Polizisten an. Im Prozess beschrieb er seine damalige Motivation so: „Wenn jemand einen Menschen mit einer Waffe bedroht – das ist hart. Da sagte ich mir: Da bleibe ich dran!“

Doch letztlich sprach das Gericht den Familienvater frei. Erstens, weil dessen Sohn ihm im Prozess ein Alibi gab und berichtete, dass er mit seinem Vater zur Tatzeit in Spanien den Weihnachtsbaum schmückte. Zweitens, weil außer den Angaben der Ex-Frau, die im Prozess aber die Aussage verweigerte, nichts wirklich Belastendes gegen den Angeklagten vorlag.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner