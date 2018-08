Bald kann es losgehen: Startsignal für den Breitbandausbau

Bald kann es losgehen mit dem Breitbandausbau im Kreis. Am Donnerstag machte der Kreisausschuss den Weg frei für die konkrete Vergabe des Auftrags an das Unternehmen Innogy. Damit soll die flächendeckende Versorgung mit zukunftsfähiger digitaler Infrastruktur bis spätestens Ende 2020 erreicht werden.

Überall schnell surfen – das ist ein wesentliches Thema bei der Frage der Digitalisierung im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Es war eine zeitlich knackige Sondersitzung des Ausschusses, die Landrat Marlon Bröhr leitete. „Heute sehen Sie mich mit einem Lächeln“, sagte der Landrat, der Bezug nahm auf eine Reihe von Hürden, die sich insbesondere den Mitarbeitern der Verwaltung in den vergangenen Monaten in den Weg gestellt hatten. Nachdem im Herbst 2016 die Weichen gestellt worden waren, dass sich der Rhein-Hunsrück-Kreis für eine Teilhabe am großen Bundesförderprogramm bewirbt, kam eine Hürde nach der anderen. Im Rahmen einer Markterkundung stimmten die maßgeblichen Daten für den Ausbaubedarf nicht, aus Berlin wurden immer wieder neue Details bekannt, welche die Arbeit der Verwaltung neu in Gang setzte.

Auch wenn Landrat Bröhr im Kreisauschuss nur grob umriss, dass sich die Verwaltung enormen Anforderungen gegenüber sah, müssen die Herausforderungen gewaltig gewesen sein. „Es war ein holpriger Prozess“, sagte Bröhr. Am Ende des Verfahrens bewarb sich mit Innogy auch nur ein Unternehmen für die Ausschreibung.

Es ist ein langer Prozess, der nach einer schnellen Sitzung des Ausschusses nun zu einem positiven Ausgang gebracht werden soll. Die Parameter dafür stimmen: Bund und Land gewähren einen Zuschuss von insgesamt 90 Prozent zum Ausbau. Damit soll eine flächendeckende Infrastruktur geschaffen werden, die laut Innogy-Angebot mit Glasfaser statt Kupfer umgesetzt wird. Die Leitungen werden dabei bis zum jeweiligen Hausanschluss gelegt.

Der Kreisausschuss begrüßte, dass es jetzt konkret an die Umsetzung gehen soll und warb fraktionsübergreifend für das Projekt. Letztlich musste nur noch eine inhaltliche Frage diskutiert werden. Es standen zwei Ausbaumodelle zur Auswahl, ein umfangreicheres, das zehn relativ abgelegene Liegenschaften im Kreis mit einschloss und dadurch insgesamt fast 600.000 Euro mehr kostet, oder die „kleinere“ Variante. Vorab hatte sich eine Lenkungsgruppe, zu der alle VG-Bürgermeister und Boppards Stadtchefs zählten, deutlich positioniert. „Wir waren alle der Auffassung, dass die größere Ausschreibung die bessere ist“, sagte Bröhr. Dieser Meinung schloss sich der Kreisausschuss an.

Für rund 11,2 Millionen Euro – genau: 11.198194 Euro – soll der Auftrag an Innogy vergeben werden, 930 Anschlüsse zuzüglich 37 Schulen modernster Technologie vorzunehmen. Wenn der Bund als entscheidender Fördergeber diesem Willen des Kreises zustimmt, soll es bald losgehen. Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wird beantragt, es wird aber damit gerechnet, dass die finale Abstimmung noch bis zu zwei Monate dauern kann. Danach geht der konkrete Auftrag an das Unternehmen, das laut Ausschreibung bis spätestens Ende 2020 die Maßnahme umsetzen soll. „Heute ist ein ganz wichtiger Etappenschritt“, sagte Bröhr zum Ausschuss, der darauf hoffen dürfte, dass der Ausbau deutlich vor Ende 2020 abgeschlossen ist. Ein Vorteil für die Bürger ist, dass bei diesem Projekt später eine freie Auswahl des Telekommunikationsanbieters möglich sein wird.

Die Stimmung im Ausschuss war sehr positiv. Trotz der Mehrkosten fand gerade der Solidargedanke Zuspruch, dass „abgelegene“ Liegenschaften in die Maßnahme aufgenommen werden. Der Kreis soll schließlich rundum digital werden.

