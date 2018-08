Bald ist der Blick auf den Dom wieder frei

Der Hunsrückdom mit seinen beiden uralten romanischen Kirchtürmen prägt das Bild von Ravengiersburg. Mitten in dem kleinen Dorf, direkt an die ehemaligen Klostergebäude angrenzend, steht ein riesiger Betonbau, der zuerst als Priesterseminar und dann als Ausbildungszentrum der Katholischen Arbeiternehmerbewegung (KAB) für benachteiligte Jugendliche diente.

Seit einigen Jahren steht der gesamte Komplex leer. Seither wird nach einer weiteren Nutzungsmöglichkeit gesucht. Erfolglos! Jetzt beschlossen die Verantwortlichen den Abriss der KAB-Gebäude. Nach den Sommerferien sollen die Abbruchbagger rollen.

Damit endet ein weiteres Kapitel in der langen und wechselvollen Geschichte von Kirche und Dorf. Denkmalschützern und Heimatfreunden war der ohne jede architektonische Sensibilität mitten in den von Fachwerkhäusern, Kloster und Kirche geprägte historischen Ortskern platzierte Zweckbau schon immer ein Dorn im Auge. Eine Halle im Klostergarten, die als Werkstatt für Schreiner und Metallbauer diente, war eine weitere Bausünde.

Gebaut von 1963 bis -65 sollten in dem Komplex Patres vom Orden der Heiligen Familie ihr Rüstzeug für die Mission in fernen Ländern erhalten. Seit 1920 wirkte der Missionsorden in Ravengiersburg. In ihren Hochzeiten lebten hier bis zu 100 Ordensleute. Angesichts des Priestermangels schloss 1970 die Einrichtung, die den Status einer philosophisch-theologischen Hoch- schule hatte. Die verbliebenen Studenten und Professoren zogen nach Mainz. Die beiden letzten Patres verließen 2012 Ravengiersburg. 2017 wurde das Kloster aufgelöst

Von 1970 bis 2007 war das Berufsbildungswerk der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) in den Gebäuden untergebracht. Jugendliche aus der Region konnten hier ihren Hauptschulabschluss nachmachen und anschließend einen Beruf erlernen. Mehr als zehn Ausbildungsberufe, vom Schneider über den Schreiner und Maler bis hin zur Hauswirtschafterin, wurden angeboten. Bis zu 150 Jugendliche lebten in dem Internat und den Außengruppen. Betreut wurden sie von bis zu 80 Mitarbeitern.

Die KAB unterhielt ihren eigenen Dorfladen. Eine ganze Reihe leer stehender Gebäude wurde im Rahmen der Ausbildung renoviert, vermietet oder von der KAB selbst bezogen. Die KAB prägte in diesem Zeitraum das Bild des Dorfes und war zugleich der bestimmende Wirtschaftsfaktor. Veränderungen in der Bildungslandschaft und Kürzung von Fördermitteln sorgten laut Liquidator Michael Schäfers für den überraschenden Ausstieg der KAB im Jahr 2007.

Schäfers ist Leiter des Grundsatzreferates der KAB Deutschland in Köln und unter anderem in der Geschäftsführung des Kettelerhauses, das als Abwicklungsgesellschaft der KAB-Niederlassung von Ravengiersburg dient. Die Immobilien gehören in Erbpacht der KAB, der Grund und Boden ist im Eigentum der katholischen Kirchengemeinde St. Christophorus Ravengiersburg, die zur Pfarreiengemeinschaft Simmern gehört. An den Gesprächen um die Zukunft der Gebäude waren auch die Ortsgemeinde Ravengiersburg und die Verbandsgemeinde Simmern beteiligt.

Eine von dieser Runde in Auftrag gegebene Potenzialanalyse sollte klären, welche Alternativen zum Abriss der Gebäude bestünden. Von einer touristischen Nutzung, über seine Eignung für den Bildungssektor, bis hin zur Etablierung einer Einrichtung der Altenpflege wurden diverse Möglichkeiten geprüft. Wegen des allgemeinen baulichen Zustands, hätte laut Aussage der Studie die Sanierung des Komplexes in keinem Verhältnis zur Weiterverwendung gestanden. Die Kosten wurden auf bis zu 10 Millionen Euro beziffert. Als sinnvolle Lösung wurde schließlich der Abriss empfohlen. Auftraggeber und Kostenträger der nun kommenden Abbrucharbeiten ist die Abwicklungsgesellschaft der Kettelerhaus GmbH.

Abriss dauert drei Monate

Diese Woche soll der Auftrag vergeben werden. Der mit dem Rückbau beschäftigte Architekt Michael Weinand aus Gödenroth rechnet mit einer Dauer der Arbeiten von mindestens drei Monaten. Die Nutzung des frei werdenden Areals ist noch offen. Ortsbürgermeister Karl-Peter Breuer könnte sich hier den Bau an das dörfliche Umfeld angepasster Häuser und Eigenheime für junge Familien vorstellen. Auf jeden Fall freut er sich schon jetzt auf den freien Blick auf das ehemalige Klostergebäude und den Hunsrückdom.

Über das entstehende offene Gelände kann nach dem Abriss endlich mit der seit längerem avisierten Sanierung der Türme und dem Dach des Kirchenschiffs des Hunsrückdoms begonnen werden, hofft Reinhard Klauer vom Verwaltungsrat der Kirchengemeinde. Die Pläne hat Architektin Annette Peter aus Simmern schon länger fertiggestellt.

Sie sind vom Bistum bereits genehmigt und mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Fördergelder sind ebenfalls bewilligt. Bisher scheiterte die dringende Renovierung nur an einer fehlenden Zufahrt für die schweren Baugeräte zum Domplateau.

Geschichte des Dom-Komplexes

Um das Jahr 1160 begannen die Bauarbeiten zum ursprünglich romanischen Hunsrückdom. Aus dieser Zeit sind noch die beiden Türme erhalten. Die Blütezeit des Chorherrenstifts war vom 13. bis zum beginnenden 15. Jahrhundert. Im Zuge der Reformation wurde es 1566 aufgehoben, während des Dreißigjährigen Krieges wieder mit Augustinern besetzt.

Ein wechselvolles Auf und Ab der Geschichte prägte das Leben des Stifts bis zur Säkularisation im Jahr 1803, als es endgültig aufgelöst wurde. Im 19. Jahrhundert wirkten verschiedene Orden in Kirche und Kloster. Zur Pfarrei Ravengiersburg, St. Christophorus, gehören die Ortsgemeinden Belgweiler, Oppertshausen, Sargenroth, Schönborn, Tiefenbach und der Neuhof. wd

