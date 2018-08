Bahntunnel: Kein Ende im Mittelrhein-Chaos

Die DB Netz AG wird 2019 die Bahntunnel am Bank-, Bett- und Kammereck zwischen St. Goar und Oberwesel instand setzen. Das teilt der Beauftragte des Bundesverkehrsministers für Schienenverkehr mit. Auf Anfrage der Bickenbacher Bundestagsabgeordneten Carina Konrad (FDP) widerspricht der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) damit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, Jürgen Konz. Dieser hatte zuletzt erklärt, dass kein Bedarf für eine Sanierung der Strecke bestünde. Ferlemanns Schreiben an Konrad markiert einen weiteren Höhepunkt im Bahntunnel-Chaos am Mittelrhein.

Schreiben sorgt für Überraschung

Keine Probleme am Mittelrhein? Die DB Netz AG sieht zwischen St. Goar (Foto) und Oberwesel keinen Sanierungsbedarf an den alten Tunneln, der Bund rechnet 2019 mit einer Instandsetzung.

Foto: Thomas Torkler

Carina Konrad sitzt am Besprechungstisch in ihrem Wiebelsheimer Wahlbüro und blickt erstaunt auf das Antwortschreiben des Bundesverkehrsministeriums. In den vergangenen Monaten hat die Bickenbacher Bundestagsabgeordnete verschiedene Anfragen formuliert, die sich mit regionalen Anliegen befassen. Pro Monat stehen jedem Abgeordneten vier solcher kurzer Anfragen zu. Konrad hat zuletzt drei davon an das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gerichtet. Einmal wollte sie wissen, wie lange es durchschnittlich dauert, bis sogenannte Ad-hoc-Charterflüge für Luftfracht genehmigt werden. Ihre Anfrage richtete sich dahin, dass seit Jahren am Flughafen Hahn bemängelt wird, dass die Bearbeitung derartiger Anträge in Deutschland viel länger dauerten als in Benelux-Staaten und die Anträge, die den Hahn betreffen, offensichtlich lange in der Warteschleife „hängen“. Eine zweite Anfrage befasste sich mit dem CDU-Antrag, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis zur Pilotregion in Sachen Mobilfunk wird, eine sogenannte 5 G-Region, was Konrad sehr unterstützt. Konrad wollte in diesem Zusammenhang von der Regierung wissen, wie viele Regionen sich für ein Pilotprojekt beworben haben.

Beide Anfragen der FDP-Politikerin wurden kurz und insgesamt überaus unkonkret beantwortet. „Gerade eine bessere Netzabdeckung ist extrem wichtig für unsere Region“, sagt die Abgeordnete, „davon hängt vieles ab. Mir ist es sehr wichtig, bei solchen Themen, die unseren Kreis und dessen Zukunft betreffen, nachzuhaken und mich einzusetzen.“ Gleiches galt für Konrads dritte Anfrage an das Verkehrsministerium.

Die Antwort auf die Anfrage mit der Laufnummer 415 beantwortet das Ministerium etwas ausführlicher als Konrads weitere Anliegen. Doch nicht nur die Abgeordnete versetzt das Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann ins Staunen. Ferlemann ist seit April dieses Jahres Beauftragter für den Schienenverkehr und demnach Experte.

Konrad wollte vom Ministerium folgendes wissen: „Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über die Gründe zur Aussage der Deutschen Bahn AG, dass der Bahntunnel zwischen Oberwesel und Sankt Goar saniert bzw. neu gebaut werden müsse (Aussage im Oktober 2013) und der aktuellen Aussage des Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn, Jürgen Konz, dass eine Sanierung oder Neubau des Tunnels nicht nötig sei und welche Kosten für Bund und Bahn sind seither für das Projekt angefallen?“

Auf ihre Frage antwortet Ferlemann nun klar: „Die DB Netz AG steht vor der Aufgabe, den Bank-, Bett- und Kammerecktunnel zwischen St. Goar und Oberwesel in absehbarer Zeit sanieren zu müssen.“ Dieser einleitende Satz widerspricht bereits der Grundaussage von Konz. Dieser hatte dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser schließlich geschrieben, dass keine Sanierung notwendig sei. „Die Tunnel können heute wie in Zukunft uneingeschränkt im Begegnungsverkehr benutzt werden“, erklärte Konz.

Ferlemanns Schreiben an Konrad liest sich anders. Er erläutert zunächst, dass die Bahn zu einem Neubau, den Konz ja als nicht notwendig erläuterte, „verschiedene Varianten entwickelt“ habe, „die vorgestellt und erörtert worden sind. Die aufgrund dieser Gespräche favorisierte Variante wird derzeit als Vorhaben des Potenziellen Bedarfs bewertet.“ Hintergrund ist, dass das Ministerium derzeit prüft, ob und welche Projekte im Bundesverkehrswegeplan vom „Potenziellen“ in den „vordringlichen“ Bedarf aufgestuft werden können oder sollten. Der für den Plan als Variante „pink“ angemeldete lange Umfahrungstunnel St.Goar/Oberwesel könnte, so hoffen es die Fürsprecher, aufgestuft werden. „Die Bewertung soll bis Herbst 2018 abgeschlossen werden“, schreibt Ferlemann an Konrad. „Die Entwurfsplanung, die Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren sowie die Bauzeit werden mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Zur Überbrückung des Zeitraums, hat die DB Netz AG Anfang 2016 entschieden, die bestehenden Tunnel instand zu setzen. Dies wird 2019 erfolgen.“

Letzteres ist nach dem Schreiben von Konz wohl nicht die Position der Bahn, auf deren Entscheidung sich Ferlemann ausdrücklich bezieht. „Die DB Netz AG hat in der Sitzung des Beirates leiseres Mittelrheintal im Mai 2016 über dieses Vorgehen informiert.“ Damit ist die Position der Bundesregierung klar: Die Bahn muss am Mittelrhein sanieren – und dies wie vom Konzern angekündigt schon im Jahr 2019. „Die Bundesregierung scheint sich sehr sicher zu sein, dass 2019 etwas passiert“, sagt Konrad. „Es ist zentral, dass die Bahn jetzt auch reagiert.“

DB Netz AG sorgt für Irritationen

Bislang ist von einer Sanierung bei der Bahn allerdings keine Rede. Ganz im Gegenteil: Mit ihrem „Nein“ zur Sanierung hatte die DB Netz AG kürzlich für erhebliche Irritationen in Oberwesel und St. Goar gesorgt. Nun ist nicht nur für Konrad neues Rätselraten angesagt. Stehen die beiden völlig konträren Schreiben von Ferlemann und Konz letztlich nur für ein Pokerspiel, wer am Ende die Zeche zahlen soll? Was die Kosten des bisherigen Verfahrens und des damit verbundenen Hin-und-Her für Bund und Bahn angeht, hält sich Ferlemann in seiner Antwort an Konrad im Übrigen bedeckt: „Vor dem Abschluss der laufenden Bewertung ist eine Qualifizierung der Kosten für den Bund nicht möglich.“ Allein die Installation des regionalen Arbeitskreises dürfte hohe Summen verschlungen haben.

Von unserem Chefreporter Volker Boch

Die DB Netz AG steht vor der Aufgabe, den Bank-, Bett- und Kammerecktunnel in absehbarer Zeit sanieren zu müssen. Staatssekretär Enak Ferlemann gegenüber der Bundestagsabgeordneten Carina Konrad.