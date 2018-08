Bahnlärm: Bürgerinitiative hält Mahnwache

Die Bürgerinitiative (BI) im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn lässt nicht locker. Das macht ihr Vorsitzender Willi Pusch klar.

In Bacharach donnern die Güterzüge unmittelbar an Wohnhäusern und Gastronomiebetrieben vorbei. Foto: Werner Dupuis

Wie er jetzt gegenüber unserer Zeitung mitteilt, ist die Bürgerinitiative bei einer erneuten Projektbeiratssitzung zum Thema „Leiseres Mittelrheintal“ dabei, die am Donnerstag, 12. April, von 14 bis 17 Uhr auf der Burg Klopp stattfindet. „Wie gewohnt, werden wir eine halbe Sunde vorher, also von 13.30 bis circa 14.30 Uhr, im Burghof eine Mahnwache mit Bannern und Schildern abhalten“, kündigt Pusch an.

Dem Beirat gehören unter anderem die Vorsitzenden verschiedener Bürgerinitiativen gegen die negativen Auswirkungen des Schienengüterverkehrs an. Beiratsmitglieder sind neben Willi Pusch der Sprecher des Rheingaubundes gegen Bahnlärm, Karl Ottes sowie Mitglieder des Bundestages, des Bundesverkehrsministeriums, Vertreter der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG, Richard Lutz, und ihr Lärmschutzbeauftragter Andreas Gehlhaar.

„Wir wollen den Teilnehmern des Beirats ,Leiseres Mittelrheintal' deutlich und lautstark zeigen, dass wir nicht nachgeben werden und menschenwürdige Verhältnisse für das Mittelrheintal und die Mosel fordern“, heißt es aus den Reihen der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn: „Wir werden die Fortführung der im Projektbeirat erarbeiteten Machbarkeitsstudie in den Stufen II für das untere Mittelrheintal und Stufe III für den Rheingau einfordern und dagegen protestieren, die Studie bereits nach der Stufe I für das Mittelrheintal im Bereich Unesco-Welterbe zu beenden.

Die Versammlungsteilnehmer werden die Unterstützung des Beirats zur Hochstufung der Alternativtrasse für den Schienengüterverkehr von Troisdorf bis Mainz-Bischofsheim aus dem ,potenziellen Bedarf' des Bundesverkehrswegeplans 2030 in den ,vordringlichen Bedarf' des Bundesverkehrswegeplans 2030 fordern.“ Weitere Forderungen der Bürgerinitiative sind: