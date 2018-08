B 50: CDU will jetzt Tempo

Die CDU drängt auf eine Verkürzung der Planungsphase für den vierspurigen Ausbau der B 50 zwischen Longkamp und dem Flughafen Hahn.

Bloß keinen Dauerstau soll es nach der Eröffnung des Hochmoselübergangs zwischen dem Flughafen Hahn und dem Belginum auf der B 50 geben. Foto: Werner Dupuis

Dies machen die Christdemokraten in einer Mitteilung des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser deutlich. „Schon jetzt gibt es Wartezeiten, um auf die B 327 auffahren zu können. Nach Fertigstellung des Hochmoselübergangs 2019 und der Befahrbarkeit der vierspurigen Bundesstraße bis Longkamp wird es erheblich mehr Verkehrsprobleme geben“, erklären demnach die beiden zuständigen Landtagsabgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht.

Harald Rosenbaum (von links), Alexander Licht, Peter Bleser, Hans-Josef Bracht und Wolfgang Wagner fordern schnellstmögliche Planung. Foto: CDU Rhein-Hunsrück

Bei einem Ortstermin mit Bleser schilderten Kirchbergs Verbandsgemeindebürgermeister Harald Rosenbaum und der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, Wolfgang Wagner, ihre Sorge, dass ohne eine massive Planungsbeschleunigung mit fast zehn Jahren Dauerstau am Kreisel nahe des Archäologieparks Belginum bei Wederath im Kreis Bernkastel-Wittlich zu rechnen sei.

Für den Bundestagsabgeordneten Bleser stand die Aufgabe, sich beim Bundesverkehrsministerium für eine Planungsbeschleunigung einzusetzen, „schon länger auf der Tagesordnung“. Er musste sich laut der jetzt erfolgten Mitteilung aber gedulden, bis im März „endlich die neue Bundesregierung stand“. Danach wandte sich Bleser direkt an den neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Zu Hilfe kam Bleser der neue Koalitionsvertrag, der Maßnahmen zur Planungsbeschleunigung enthält. Zusätzlich soll, wie Bleser ausführt, mit fünf Pilotprojekten Baurecht durch Maßnahmegesetze erprobt werden.

Bei diesen Gesetzen wird Baurecht für das jeweilige Projekt durch einen Bundestagsbeschluss geschaffen. „Diese Gelegenheit habe ich aufgegriffen und den Minister gebeten, für die beiden Lückenschlüsse der B 50 und der A 1 durch ein Maßnahmegesetz Baureife herzustellen“, sagt Bleser.

„Diese beiden relativ kurzen Bauabschnitte eignen sich in hervorragender Weise, um schnell eine Wirkung für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück zu erzielen.“ Aus Blesers Sicht wäre es unverantwortlich, wenn der Zeitgewinn durch die Hochmoselbrücke von mehr als 30 Minuten durch einen Dauerstau zwischen Simmern und Wittlich zunichte gemacht würde. Im Vorfeld seines Schreibens an den Bundesverkehrsminister hatte er vor diesem Hintergrund auch Gespräche mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing und den zuständigen Regionalchefs der Landesbetriebe Mobilität in Bad Kreuznach und Trier geführt. Von diesen wurde ihm Unterstützung für sein Vorhaben zugesichert, führt Bleser aus.