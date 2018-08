Axel Strähnz als CDU-Vorsitzender bestätigt

In einer von Landrat Marlon Bröhr geleiteten Jahreshauptversammlung hat der CDU-Gemeindeverband Emmelshausen seine Führungsspitze bestätigt. Einstimmig ist der bisherige Vorsitzende Axel Strähnz aus Halsenbach wiedergewählt worden.

Der neue Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Emmelshausen mit seinem Vorsitzenden Axel Strähnz (3. von rechts).

Foto: CDU Emmelshausen

Ebenfalls ein einstimmiges Votum erhielt sein Stellvertreter Karl Moog aus Pfalzfeld. Als weiterer Stellvertreter wurde der Erste Beigeordnete der Stadt Emmelshausen, Frank Fischer, in den geschäftsführenden Vorstand berufen. Schriftführer bleibt Otmar Schmitz (Karbach). Mit Michael Peschel (Emmelshausen) konnte ein Pressesprecher, und mit Marko Blasczazk (Ney) zum ersten mal ein Mitgliederbeauftragter gewonnen werden.

Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Armin Bernd (Halsenbach), Christian Kuhn (Emmelshausen), Markus Landsrath (Gondershausen), Richard Müller (Kratzenburg), Alfred Muders (Emmelshausen), Heribert Retzmann (Mühlpfad), Christel Schmidt (Emmelshausen), Jochen Schröder (Schwall), Sascha Thönges (Ney), Johannes Vogt (Mühlpfad) und Mario Wendling aus Hungenroth.

In seinem Rechenschaftsbericht ging der alte und neue Vorsitzende auf die politischen Aktivitäten der letzten Jahre ein. Besonders hob er die auf dem Höhepunkt der Milchkrise mit dem Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Christian Schmidt, dem heimischen Staatssekretär Peter Bleser und dem Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtages, Hans-Josef Bracht, durchgeführte Informationsveranstaltung „Landwirtschaft“ in Halsenbach hervor.

Erfreut zeigte sich Strähnz über die Wiederwahl von Bracht in den Landtag, wobei er den für die Christdemokraten unbefriedigenden Ausgang der Landtagswahl nicht unerwähnt ließ. Darüber hinaus erinnerte er an die von der CDU in der Verbandsgemeinde Emmelshausen angestoßene Beschaffung von Defibrillatoren, die durchgesetzte Weiterentwicklung des gastronomischen Angebots am Schinderhannes-Radweg in Pfalzfeld, das Engagement zum Erhalt der Polizeiautobahnstation (Past) Emmelshausen, die Sanierung der Grundschulen und nicht zuletzt an die Gründung von Arbeitsgemeinschaften zur Verbesserung der Regionalentwicklung, des Feuerwehrwesens und der Infrastruktur in der Verbandsgemeinde im vorderen Hunsrück.

Landrat Bröhr berichtete aus dem Kreishaus. Auch er kritisierte die „wohl beschlossene“ Auflösung der Past Emmelshausen. Darüber hinaus thematisierte der Kreischef den Hickhack um die Mittelrheinbrücke, wobei er erneut vor den finanziellen Risiken einer Kreisträgerschaft warnte.

Zu Schluss bedankte sich der wiedergewählte Vorsitzende nicht nur für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass es ihm eine Herzensangelegenheit sei, dass die bevorstehende Fusion mit der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel für beide Seiten zu befriedigenden Ergebnissen führt.