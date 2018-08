Ausschuss gibt Umbau grünes Licht

Aller guten Dinge sind drei: Drei Anläufe hat Investor Burgstadt Immobilien aus Kastellaun gebraucht, um grünes Licht vom Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Boppard für den Neu- und Umbau eines Wohngebäudes in der Sabelstraße/Ecke Burdenstraße für den Betrieb von Ferienwohnungen zu erhalten.

Links der Altbau in der Sabelstraße, rechts der geplante Neubau, der in der Burdenstraße entstehen soll. Foto: Burgstadt Immobilie

Mehrere Entwürfe, verbunden mit erheblichen Umplanungen, waren notwendig, um das städtebauliche Einvernehmen herzustellen.

Starken Gegenwind erfuhr der Investor aus der Nachbarschaft der Bopparder Sabel- und Burdenstraße. Ursprünglich war vorgesehen, das bestehende Wohnhaus (Sabelstraße 31) in drei Wohnungen umzubauen und weitere acht Ferienwohnungen im Garten des Altbaus entstehen zu lassen. Es wurden Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Die Nachbarn nahmen Kontakt zur Verwaltungsspitze auf, informierten sich beim Bauamt der Kreisverwaltung und der Stadt Boppard. Gleichzeitig transportierten die Projektgegner ihre Bedenken über die Presse und verfolgten als Zuhörer die Sitzungen im Ausschuss Planen und Bauen der Stadt Boppard. Die Rhein-Hunsrück-Zeitung berichtete mehrfach.

Nachdem der Ausschuss Anfang März ein zweites Mal das städtebauliche Einvernehmen versagte (wir berichteten), setzten sich die Beteiligten von Kreisverwaltung, Stadtverwaltung, Planer und Investor an den runden Tisch, was zum überarbeiteten Entwurf führte, der im Rahmen einer Bauvoranfrage vorgelegt wurde. Im Rahmen der Beratungen der jüngsten Sitzung gab der Ausschuss dem Projekt bei drei Stimmenthaltungen grünes Licht.

Aus dem Flachdach des Neubaus ist zwischenzeitlich ein Steildach geworden. Statt neun Ferienwohnungen im Neubau und drei Wohnungen im Altbau an der Ecke Sabelstraße/Burdenstraße wurde das Bauprojekt auf insgesamt acht bis neun Wohnungen (eine Wohnung im Altbau) reduziert. Der Anregung des Fachausschusses, den Neubau gegenüber dem Altbau weiter zurückzunehmen, wurde entsprochen. Der geplante Neubau wurde erheblich gekürzt. Der Turmaufbau des Altbaus Sabelstraße 31 als städtebaulich relevantes Element bleibt erhalten. Altbau und Neubau treten als weitestgehend voneinander getrennte Gebäude in Erscheinung.

Mit einem gläsernen Treppenhaus, in dem auch ein Aufzug untergebracht werden soll, entsteht der optische Eindruck, dass es sich beim Neubau um zwei Häuser handelt. In Sachen Farbgebung hat der Investor signalisiert, dem Bestand beziehungsweise dem Neubau der Farbpalette „Weltkulturerbe“ zu entsprechen. Es ist nicht beabsichtigt, nicht ortstypische Materialien oder Farbgebungen zu realisieren. In Sachen Wohnungsgrößen kann der Investor derzeit noch keine Angaben machen, bis zu 120 Quadratmeter groß sollen die acht Neubauwohnungen mit Rheinblick werden. Damit die Gäste ihre Fahrzeuge parken können, sollen insgesamt 14 Stellplätze/Garagen entstehen. Gleichzeitig soll der Bauherr einen Spielplatz nachweisen.

„Ich freue mich, dass der Ausschuss für das geplante Vorhaben grünes Licht erteilt hat. Es hat viel Zeit und Nerven gekostet. Die Genehmigung der Kreisverwaltung steht noch aus, was eine Formsache sein wird. Baubeginn soll im Sommer sein, sobald die Genehmigung erteilt ist. Mit der Fertigstellung rechne ich Ende 2019“, sagt Achim Hein, Geschäftsführer Burgstadt Immobilien in Kastellaun. Mit der Vermarktung der Wohnungen soll bald begonnen werden.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach