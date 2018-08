Ausländerbehörde: Wird der Ton rauer?

Der Umgang der Kreisverwaltung mit Asyl suchenden Personen sorgt für Irritationen bei Flüchtlingshelfern und ehrenamtlichen Betreuern. Gegenüber unserer Redaktion wurden in den vergangenen Monaten immer wieder deutliche Vorwürfe zum Verhalten der Ausländerbehörde der Verwaltung geäußert.

In der Nacht zum Freitag sollte in Kappel eine freiwillige Ausreise auf den Weg gebracht werden. Die zuständige Kirchengemeinde Kirchberg-Kappel wollte das Vorgehen der Kreisverwaltung zunächst nicht kommentieren. Zuletzt wurden Vorwürfe von Flüchtlingshelfern laut, welche die Verwaltung zurückweist. Foto: Thomas Torkler

Die Situation hat sich zuletzt angeblich stark zugespitzt. Unsere Redaktion hat die Verwaltung unabhängig vom aktuellen Fall in Kappel um ihre Stellungnahme gebeten. Die Vorwürfe der Helfer werden teils entschieden zurückgewiesen.

Der Streit um das Thema Asyl wird hoch emotional geführt. Das untermauerten bereits die Debatte um das Leitbild zur Integration im Rhein-Hunsrück-Kreis sowie der Rückzug von ehrenamtlichen Helfern aus der sogenannten Steuerungsgruppe. Dies waren wohl aber nur Details eines wohl deutlich schärfer werdenden Austausches zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Flüchtlingshelfer erklären, dass der Ton der Behörde deutlich rauer geworden sei. Angeblich würde die Verwaltung ihre Machtposition ausspielen, Leistungen kürzen und sogar versuchen, Personen mit deutlich „Ansagen“ zu einer freiwilligen Ausreise zu motivieren. Flüchtlingshelfer verweisen darauf, dass es in den vergangenen Monaten eine vergleichsweise sehr hohe Anzahl von begründeten Kirchenasylen gegeben habe, um Betroffene zu schützen.

Angeblich sollen ehrenamtliche Helfer wegen der Haltung der Verwaltung in der Vergangenheit ihr Engagement ganz eingestellt haben. Hartnäckig wird weiter behauptet, dass die Ausländerbehörde trotz deutlich gesunkener Flüchtlingszahlen zuletzt gezielt personell aufgestockt wurde. Es wird spekuliert, dass damit Abschiebungen forciert werden sollten. Doch was ist dran an solchen Anschuldigungen?

Um die von Flüchtlingsbetreuern vorgebrachten Vorwürfe möglichst sachlich zu thematisieren, haben wir vor einigen Tagen folgende Fragen an die Kreisverwaltung gestellt, deren Beantwortung wir an dieser Stelle abdrucken:

Gab es in den vergangenen Monaten Veränderungen der Personalstärke der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung? Falls eine Aufstockung des Personals erfolgte: Zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Begründung?

Zum 1. Februar 2018 wurde eine Vollzeitkraft innerhalb der Verwaltung zur Ausländerbehörde umgesetzt. Mit der Umsetzung wurde ein Personalentzug (0,85 eines Vollzeitäquivalents) aus der Ausländerbehörde kompensiert. Darüber hinaus soll eine Entlastung der übrigen Mitarbeiter der Ausländerbehörde erfolgen (Abbau der im Rahmen der Flüchtlingskrise aufgelaufenen Mehrarbeitsstunden aus Vorjahren) und die Abwicklung aufenthaltsbeendender Maßnahmen optimiert werden.

Laut aktuellem Bericht des Instituts für Sozialpädagogische Forschung Mainz gilt die Fallbelastung im Bereich der Jugendhilfe der Kreisverwaltung im Vergleich zum Durchschnitt der Landkreise und innerhalb von RLP insgesamt als überdurchschnittlich, die Personalstärke dagegen als unterdurchschnittlich. Ist dies in Bezug auf die Ausländerbehörde gleichsam der Fall?

Ein aktuelles Benchmark zur Personalausstattung der Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz liegt uns nicht vor.

Entspricht die aktuelle Personalstärke der Ausländerbehörde der Kreisverwaltung dem im Kreishaushalt verankerten Stellenplan?

Ja.

Wie viele Mitarbeiter gehörten der Ausländerabteilung zu den Stichtagen 1. Januar 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017 und 1. Januar 2018 konkret an?

Stand1. Januar 2014: 4,25 Vollzeitäquivalente; Stand 1. Januar 2015: 4,46 Vollzeitäquivalente; Stand 1. Januar 2016: 7,04 Vollzeitäquivalente; Stand 1. Januar 2017: 7,42 Vollzeitäquivalente; Stand 1. Januar 2018: 8,52 Vollzeitäquivalente.Durch die Flüchtlingsaufkommen hat sich der Arbeitsaufwand der Ausländerbehörde erheblich vergrößert. Da die meisten und sehr arbeitsintensiven, aufenthaltsbeendenden Maßnahmen noch bevorstehen, wird sich dieser Trend auch auf absehbare Zeit nicht umkehren.

Ist es zutreffend, dass die Ausländerbehörde regelmäßig einzelne Bezugspersonen mehrfach wöchentlich bzw. täglich zur Vorsprache bzw. zum Erhalt von finanziellen Zuwendungen in der Kreisverwaltung erscheinen lässt?

Ja, wobei es um maximal zwei Meldetermine geht. Insgesamt handelt es sich bei solchen kurzen Meldefristen um Einzelfälle. Bisher gab es niemals mehr als sieben Personen zur gleichen Zeit mit verschiedenen Meldefristen in einer Woche.

Wie viele Personen müssen aktuell häufiger als dreimal pro Woche in der Verwaltung vorstellig werden, um in Fragen des Asyl- oder Aufenthaltsrechts vorzusprechen bzw. Leistungen zu erhalten?

Aktuell unterliegen keine Personen bzw. Leistungsfälle einem täglichen oder mehrfach wöchentlichen Zahlungsrhythmus.

Wie wird eine Pflicht zum mehrfachen wöchentlichen Erscheinen begründet?

Aus ausländerbehördlicher Sicht soll hierdurch die Erreichbarkeit der vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer gewährleistet werden. Unabhängig davon gibt es Fallkonstellationen, in denen aufgrund der ausländerrechtlichen Situation zu erwarten ist, dass der Leistungsanspruch nicht mehr für einen vollen Monat zu zahlen ist, weil die Ausreise kurzfristig bevorsteht oder in denen der Leistungsempfänger in der Vergangenheit mehrfach untergetaucht und unbekannten Aufenthalts war. Die Entscheidung über einen anderen kürzeren Auszahlungsmodus soll dann helfen, Überzahlungen oder daraus resultierende, oft nur schwer umzusetzende Rückforderungen zu vermeiden.

Ist es zutreffend, dass einzelne Leistungsempfänger mehr als dreimal pro Woche in der Kreisverwaltung erscheinen müssen, um einstellige Euro-Beträge in Empfang zu nehmen?

Es ist zutreffend, dass wir bisher in zwei besonderen Ausnahmefällen über einen kurzen Zeitraum auf eine tägliche Auszahlung umgestellt haben. Die Leistungsempfänger waren nachweislich häufig und über längere Zeiträume abgetaucht, hielten sich sogar mehrfach im Ausland auf. Um Fahrtzeiten und Fahrtkosten zu vermeiden, hatten wir diese Leistungsempfänger auch in Simmern untergebracht.

Ist die unserer Zeitung vorliegende Aussage zutreffend, dass die Ausländerbehörde in der zweiten Aprilwoche einen abgelehnten Asylantragsteller mehrfach vorstellig werden ließ, der laut Zeugenaussagen bei jedem Erscheinen in der Kreisverwaltung mehrere Stunden Wartezeit, teils über Mittagspausen hinweg, auf dem Flur der Verwaltung verbrachte?

Die Ihnen vorliegende Aussage betrifft wahrscheinlich einen Fall, der folgendermaßen abgelaufen ist: Die betroffene Person kam montags ohne vorherige Terminvereinbarung zur Ausländerbehörde und konnte daher erst nach einer Wartezeit vorsprechen. Da verschiedene Angelegenheiten noch zu klären waren, sollte er dienstags erneut zur Ausländerbehörde kommen. Besondere Gründe führten anschließend zu einer täglichen Meldepflicht, die sich aber schon nach einem weiteren Tag wegen Gewährung von Kirchenasyl erledigt hat. Während der Mittagspause musste die Person keinesfalls bei der Ausländerbehörde warten, was ihm auch so erläutert wurde.

Welchen Zeitrahmen umfassen übliche Wartezeiten von Kunden der Ausländerbehörde?

Wir arbeiten überwiegend mit Terminabsprachen. Im Falle von Vorsprachen zu vereinbarten Terminen entstehen in der Regel keine oder nur geringe Wartezeiten. Bei Vorsprachen ohne Termin kann es zu erheblichen Wartezeiten kommen. Auch kann die Bearbeitung der angesprochenen Angelegenheit zum Teil längere Zeit in Anspruch nehmen, währenddessen der Betroffene sich bei uns aufhält – dies ist jedoch keine Wartezeit im eigentlichen Sinne.

Unserer Redaktion liegt die Aussage vor, dass Mitarbeiter der Ausländerbehörde im Rahmen eines Gesprächs mit einem abgelehnten Asylantragsteller in den vergangenen Tagen erklärt haben, dass der Antragsteller „ins Gefängnis“ komme, falls er sich nicht zur freiwilligen Ausreise erklärt. Daraufhin soll der abgelehnte Asylantragsteller sich zu einer freiwilligen Ausreise bereit erklärt haben. Welche Einschätzung können Sie dazu vornehmen?

Bei dieser Aussage handelt es sich um eine Unterstellung, die jedweder Grundlage entbehrt. Die freiwillige Ausreise ist unbestritten für alle Beteiligten der bessere Weg, einer bestehenden rechtlichen Ausreisepflicht nachzukommen. Dies ist im Übrigen erklärtes Ziel der Bundes- und Landesregierung. Bund und Land fördern die freiwillige Ausreise finanziell erheblich. Auch wir konnten in der Vergangenheit die Rückkehrverpflichtungen überwiegend auf Basis von freiwilligen Ausreisen gestalten. Zunehmend wird dies jedoch problematischer, da die Kooperationsbereitschaft der Betroffenen insgesamt sinkt. In allen Fällen der Ausreisepflicht suchen wir mit den Betroffenen das offene Gespräch. Hierbei wird auf die Vorteile der freiwilligen Ausreise gegenüber einer Abschiebung auch ausdrücklich hingewiesen. Durch eine freiwillige Ausreise bzw. die Erklärung der Kooperationsbereitschaft vermeidet der Betroffene zum Beispiel auch die Beantragung von Abschiebungshaft. Bei den von uns geführten Gesprächen mit den Ausreisepflichtigen achten wir besonders darauf, dass die Betroffenen die angesprochenen Punkte richtig verstehen. Die Gespräche und gegebenenfalls die danach unterschriebenen Erklärungen werden daher meistens in der Muttersprache oder einer anderen von den Betroffenen beherrschten Sprache vorgelesen und die Betroffenen werden gefragt, ob der Inhalt verstanden wurde; erst danach lassen wir die Betroffenen die Erklärung unterschreiben. Eine Drohung, dass eine Person ins Gefängnis komme, sofern sie nicht erkläre, freiwillig auszureisen, hat es nicht gegeben. Wir weisen diesen Vorwurf entschieden zurück! Die Möglichkeit der gerichtlich anzuordnenden Abschiebehaft kommt nur in solchen Fällen in Betracht, in denen anzunehmen ist, dass sich die Person der Abschiebung entziehen möchte (z.B. Untertauchen, Person hatte bereits eine Abschiebung vereitelt, etc.).

Anmerkung der Redaktion: Die Verwaltung verweist ergänzend darauf, dass „bedarfsgerechte Anpassungen des Personalbestands, unter anderem auch durch Unterstützung aus anderen Fachbereichen“ üblich sind und „marginale Veränderungen gegenüber dem Stellenplan“ möglich sind. Insgesamt werde die Gesamtzahl an Stellen „nicht unter-, aber auch nicht überschritten“. Der Stellenplan der Ausländerbehörde sieht nach Recherchen unserer Zeitung für das Haushaltsjahr 2018 eine Anzahl von 7,54 Vollzeitäquivalenten vor, ist laut Verwaltung tatsächlich mit 8,52 Stellen besetzt. Die Anzahl von Rückführungen ist in der Vergangenheit laut Aussage der Verwaltung derweil gesunken: 2013 gab es 59 Ausreisefälle, 2014 73 Rückführungen, 2015 waren es 328, in 2016 wurden 135 Personen zurückgeführt, in 2017 wurden 33 Personen zurückgeführt, seit Jahresbeginn 2018 insgesamt 15. „Bei über 90 Prozent der Rückführungen handelt es sich um geförderte freiwillige Ausreisen“, hieß es.

