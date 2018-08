Asylbewerber erhalten ihre Zeugnisse

Zehn Asylbewerber nahmen jetzt am Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) in Ohlweiler ihre erfolgreichen Abschlüsse zur Berufsreife in Empfang. Das Projekt wurde gemeinsam finanziert über Spenden des Rotary Clubs Simmern, Mittel des Kreises und des Landes, Eigenmittel der Volkshochschule (VHS) Hunsrück sowie aus Eigenmitteln des EBZ Schmiedel. Träger der Maßnahme waren die VHS Hunsrück und das EBZ Schmiedel.

Erfolg für unsere Gesellschaft

Zehn Asylbewerber haben jetzt am EBZ in Ohlweiler ihre Zeugnisse zur Berufsreife entgegengenommen. Neben Lehrern und Kursleitern gratulierten ihnen auch der Kreisbeigeordnete Reinhard Klauer, Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum und Rotary-Präsidentin Martina Brass.

Foto: VHS Hunsrück

Im September des vergangenen Jahres starteten 17 Teilnehmer im EBZ in Ohlweiler mit der Ausbildungs- und Berufsorientierungsmaßnahme. Sie endete jetzt für zehn Absolventen erfolgreich mit dem Abschluss der Berufsreife. Neben der Berufsreife erhielten die Teilnehmenden umfangreiche Deutschkenntnisse und zusätzlich eine berufliche Orientierung in den Werkstätten des EBZ in Ohlweiler.

Kerstin Ullrich-Schnarre von der Geschäftsbereichsleitung des Schmiedel begrüßte alle Gäste, Kursleiter und Absolventen in den Räumen des EBZ in Ohlweiler. Der Erste Kreisbeigeordnete Reinhard Klauer in Vertretung für den Landrat und Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum betonten in ihren Grußworten, wie beachtlich der Erfolg dieser Maßnahme für die Teilnehmer selbst, aber auch für unsere Gesellschaft ist.

Bei der Zeugnisübergabe fanden auch die Kursleiter Wolfgang Herbst und Ingo Noack sehr persönliche Worte der Wertschätzung für den Fleiß und das Durchhaltevermögen der Teilnehmer. Martina Brass, Präsidentin des Rotary Clubs Simmern, würdigte persönlich den Erfolg der Teilnehmer und betonte, dass sie stolz sei, dass Rotary mit seinen Spenden die Grundlage für so eine Erfolgsgeschichte schaffen konnte.

Ausbildungsverträge in der Tasche

66 Asylbewerber konnten seit 2016 an einem Lehrgang dieser Art teilnehmen und immerhin 41 haben am Ende den Abschluss zur Berufsreife (Hauptschulabschluss) erreicht. Brass gratulierte allen Teilnehmenden ganz herzlich zum Erfolg. In ergreifenden Worten bedankten sich die Absolventen beim Lehrerteam und beim Team des EBZ.

Besonders stolz präsentierten insgesamt sechs Teilnehmer ihre Ausbildungsverträge. Ein Teilnehmer geht in den landwirtschaftlichen Bereich, zwei fangen in der Altenpflege an, ein Teilnehmer wird Elektriker, zwei beginnen eine Ausbildung als Koch. Ein Absolvent sucht eine Ausbildung im Bereich Holz und einer möchte gern im Kfz-Bereich einsteigen. Sollten ein Betrieb aus unserer Region noch einen Azubi in diesen Bereichen suchen, kann die VHS Hunsrück gern einen Kontakt zu den Absolventen vermitteln.

Besonders erfreulich ist, dass alle Akteure auf eine Fortsetzung hoffen. Es liegen zurzeit weitere 16 Anmeldungen für einen Kurs in Ohlweiler und 12 Anmeldungen für einen Kurs in Emmelshausen an der VHS Hunsrück vor. Der Kurs in Ohlweiler soll bereits im August 2018 und der Kurs in Emmelshausen im November 2018 starten.

Weitere Informationen gibt es bei der VHS Hunsrück, Telefon 06763/910.155, oder im Internet unter www.vhs-hunsrueck.de