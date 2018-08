AsF freut sich über "Gemeindeschwester"-Projekt: Modell der Betreuungshilfe lohnt sich

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Rhein-Hunsrück-Kreis hat sich zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen, um sich in der Gemeinde Reich bei Bürgermeister Reiner Bonn und der „Gemeindeschwester“ Conny Eich über die Angebote der Gemeinde zu informieren. Die AsF konnte so Informationen zu diesem Modell aus erster Hand erhalten und von den Erfahrungen der Ortsgemeinde hören.

Ein positives Bild von der Arbeit der Ortsgemeinden Reich (rechts: Bürgermeister Reiner Bonn) und Wüschheim mit der haushaltsnahen Betreuerin Conny Eich (Mitte) gewann der AsF-Vorstand um (von links) Ivonne Horbert, Renate Jürgen und Ursula Kauer.

Foto: AsF Rhein-Hunsrück

Conny Eich arbeitet hauptberuflich als haushaltsnahe Betreuerin in den Ortsgemeinden Reich und Wüschheim. Sie ist damit eine erste Ansprechpartnerin für die Bürger, die Hilfe und Beratung in ihrem pflegerischen Alltag, bei der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie bei Angelegenheiten mit Behörden benötigen. „Die examinierte Krankenschwester darf allerdings längst nicht alle Aufgaben ausführen, für die sie ausgebildet ist“, erklärte Bürgermeister Reiner Bonn bei dem Ortstermin der AsF mit der Betreuungshelferin der Gemeinde.

Eine Ergänzung zu den vorhandenen sozialen Diensten

Dabei sieht Conny Eich sich selbst als Ergänzung zu den sozialen Diensten und als Teil eines notwendigen Netzwerkes in der Betreuung und Pflege in ländlichen Gebieten. „Wir würden uns freuen, wenn die Tätigkeiten der Gemeindeschwestern ihren Qualifikationen entsprechend aufgewertet würden den sie zusätzlich leisten könnten“, wünscht sich Eich für die Zukunft. Als gelernte Krankenschwester könnte sie aufgrund ihrer fachlichen Kenntnisse beispielsweise in der Praxis deutlich mehr leisten, als sie dies rechtlich als haushaltsnahe Betreuerin nach dem Vorbild der früheren Gemeindeschwester darf.

„Die Gemeindeschwestern leisten eine wertvolle Arbeit im Bereich der Daseinsvorsorge und der Verbesserung der Lebensqualität in den ländlichen Gebieten“, erklärt Ivonne Horbert, Vorsitzende der AsF Rhein-Hunsrück. Die Erfahrungen zeigen, dass die Hemmschwelle eine vertraute Person im Ort zu kontaktieren und um Hilfe und Einschätzung zu bitten wesentlich niedriger ist, als sich direkt an einen Arzt zu wenden. Allein der Zuspruch und das Dasein, kann den Betroffenen in einer Notsituation helfen“, erklärt Horbert weiter. Als AsF würden wir es darüber hinaus begrüßen, wenn zur Erstversorgung im Notfall auch ein Defibrillator im Dorf verfügbar wäre. „Diese Anregungen werden wir gern an Sabine Bätzing-Lichten-thäler, rheinland-pfälzische Staatsministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie weiterleiten, die bereits viele Projekten für eine bessere gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum auf den Weg gebracht hat“, sagte die Vorsitzende.

Ein weiteres Projekt der Gemeinde, das Bürgermeister Bonn der AsF vorstellte, ist die Wohn-Pflege-Gemeinschaft der Ortsgemeinden Reich, Wüschheim und Reckershausen. Hierbei handelt es sich um eine geplante Wohngruppe von bis zu zwölf Personen, die dort selbstbestimmt leben und in Kooperation mit Pflegediensten sowie der Gemeindeschwester ihre individuell benötigte Hilfe in Anspruch nehmen können.

Idee aus der Demografiewoche wurde aufgegriffen

Auch die zweite Vorsitzende der AsF, Alice Hawig, freut sich darüber, dass eine Idee aus einer Veranstaltung der Demografiewoche in Simmern aufgegriffen wurde und damit auch im ländlichen Raum die langfristige Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Bewohner erreicht werden kann.

Die AsF hat bei ihrem Ortsbesuch einen guten Eindruck von dem Projekt in Reich und Wüschheim gewonnen, und sieht in dem Einsatz der haushaltsnahen Betreuung ein zukunftsgerichtetes Engagement. „Das Engagement dieser Gemeinde ist die Antwort auf den demografischen Wandel und die Landflucht. Hier kann man gut und sicher leben“, sind die Frauen der AsF überzeugt.