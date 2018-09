ARD blickt zurück: Der Hunsrück im Fokus des Kalten Krieges

Vor 30 Jahren stand der Hunsrück im Fokus des Kalten Krieges. In der Nähe von Hasselbach wurden amerikanische Marschflugkörper stationiert, gegen diese Aufrüstung erhob sich ein Widerstand, der große Teile der Bevölkerung erfasste. Mahnwachen, Demonstrationen, Friedensgebete, Ostermärsche, Kreuze, Blockaden und ein friedlicher Protest der Hunsrücker Friedensbewegung prägten das Bild des Hunsrücks in diesen Jahren.

Pfarrer August Dahl und Landwirtin Lore Kneip kämpften gegen Cruise Missiles im Hunsrück. Foto: CSTV

30 Jahre später, in einer Zeit, in der das nukleare Gerassel zwischen Nordkorea und den USA schlimme Befürchtungen wach werden lässt, aber auch die Großmächte dabei sind, ihre Nuklearpotenziale wieder aufzurüsten, erinnert der NDR in einer Dokumentation, die am kommenden Montag in der ARD um 23.30 Uhr läuft, an diese damaligen Proteste im Hunsrück, aber auch in Mutlangen oder an anderen Orten in Deutschland.

Mehr als 5000 Friedensinitiativen gab es in den 1980er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Foto: NDR/A. Orth

Der Journalist Andreas Orth aus Hamburg begibt sich dabei auf Spurensuche, er besucht die alten Friedensaktivisten im Hunsrück, in Mutlangen, in Nottuln bei Münster, die auch heute noch aktiv sind. Sie erzählen, wie sie es damals, ganz ohne Internet, schafften, Menschen auf die Straßen zu bringen. Zu Wort kommen Friedenspfarrer August Dahl, Reinhard Szcech, der damals wesentlich dazu beitrug, dass die Aufrüstungspläne im Hunsrück bekannt wurden, und Heidrun Kisters, die in dieser Zeit im Friedensbüro in Kastellaun tätig war. Auch Filmregisseur Edgar Reitz schildert seine Erfahrungen mit der Friedensbewegung während der Dreharbeiten für seine „Heimat“-Triologie. dj