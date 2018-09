Analyse in Gemünden: Was steckt in den Säcken mit dem Totenkopf? [3. Update/Fotodoku/Video]

Seitdem Kripobeamte am Montag bei der abgebrannten Scheune in Gemünden ein ganzes Palettenlager voller Säcke mit mysteriösem Inhalt gefunden hatten, herrschte Alarmstimmung. Vor allem, da auf Etiketten ein Warnhinweis mit Totenkopf aufgedruckt ist. Experten aus der Chemie, der Abfallwirtschaft, Feuerwehr und Kripo diskutierten bis in den späten Dienstagnachmittag. Wie die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück nun mitteilte, handelt es sich dabei um Stoffe, die zur Keramikverarbeitung verwendet werden.

Umweltalarm in Gemünden: Schadstoffe nach Brand gefunden 1 von 12 Welche gefährlichen Stoffe in Säcken mit Totenkopf wurden in der Scheune bei Gemünden gelagert? Experten untersuchen die Materialien nach dem Brand. Foto: Sebastian Schmitt 2 von 12 Helle Strahler, Absperrbänder, vermummte Männer in Schutzanzügen: Es herrscht Alarmstimmung auf der Höhe von Gemünden bei Simmern im Hunsrück. Foto: Sebastian Schmitt 3 von 12 Nachdem dort am Montagmorgen eine Feldscheune abgebrannt war, entdeckten am Nachmittag Brandermittler im nicht zerstörten Anbau zahlreiche Paletten voller Säcke, auf denen das Totenkopf Zeichen zu sehen ist. Foto: Sebastian Schmitt 4 von 12 Die Feuerwehr ließ den kompletten Gefahrstoffzug des Rhein-Hunsrück-Kreis alarmieren. Insgesamt waren 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Sebastian Schmitt 5 von 12 Außerdem kamen Experten von Bohringer Ingelheim und der BASF hinzu, die bei der Bestimmung der gefundenen Säcke helfen sollten. Foto: Sebastian Schmitt 6 von 12 Immer wieder hatte es an verschiedenen Stellen der Halle gebrannt, aber die unberechenbaren Chemikalien im Nebengebäude forderte weitere Experten. Foto: Sebastian Schmitt 7 von 12 Mitarbeiter von Kreisverwaltung, Umweltamt und Gewässerschutzbehörde waren an Ort und Stelle. Foto: Sebastian Schmitt 8 von 12 Um was es sich dabei im Einzelnen handelt und wie gefährlich dieser Fund ist, kann bisher noch nicht gesagt werden. Foto: Sebastian Schmitt 9 von 12 Um Kontaminiation zu verhindern, wurde intensiver Aufwand mit Schutzanzügen und Atemluftgeräten getrieben. Foto: Sebastian Schmitt 10 von 12 Für wie gefährlich die Verantwortlichen jedoch die Situation einschätzen, zeigt dies: Alle Feuerwehrleute, die morgens an der Brandstelle gewesen sind und am Löscheinsatz beteilgt waren, wurden mittlerweile akribisch erfasst. Foto: Sebastian Schmitt 11 von 12 Auf sie können gegebenenfalls intensive medizinische Untersuchungen zukommen. Foto: Sebastian Schmitt » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Helle Strahler, Absperrbänder, vermummte Männer in Schutzanzügen: Es herrscht Alarmstimmung auf der Höhe von Gemünden bei Simmern im Hunsrück. Nachdem dort am Montagmorgen eine Feldscheune abgebrannt war, entdeckten am Nachmittag Brandermittler im nicht zerstörten Anbau zahlreiche Paletten voller Säcke, auf denen das Totenkopf-Zeichen zu sehen ist. Bis dato ist auch Experten unklar, um welche Stoffe es sich handelt.

Die Feuerwehr ließ den kompletten Gefahrstoffzug des Rhein-Hunsrück-Kreis alarmieren. Insgesamt waren 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Immer wieder hatte es an verschiedenen Stellen der Halle gebrannt. Aber vor allem die unberechenbaren Chemikalien im Nebengebäude erforderten weitere Experten.

Mitarbeiter von Kreisverwaltung, Umweltamt und Gewässerschutzbehörde waren an Ort und Stelle. Außerdem kamen Experten von Bohringer Ingelheim und der BASF hinzu, die bei der Bestimmung der gefundenen Säcke helfen sollten. Um was es sich dabei handelt und wie gefährlich dieser Fund ist, kann bisher noch nicht gesagt werden.

Für wie gefährlich die Verantwortlichen jedoch die Situation einschätzen, zeigt dies: Alle Feuerwehrleute, die morgens an der Brandstelle gewesen sind und am Löscheinsatz beteiligt waren, wurden mittlerweile akribisch erfasst. Auf sie können gegebenenfalls intensive medizinische Untersuchungen zukommen.

Scheune in Gemünden brennt völlig aus 1 von 17 Eine 300-Quadratmeter große Scheune brannte in Gemünden in der Nacht zum Montag komplett aus. Einsturzgefährdete Wände mussten eingerissen werden. Foto: Sebastian Schmitt 2 von 17 Um 3.30 Uhr ging der Notruf einer Anwohnerin bei der Leitstelle Bad Kreuznach ein: „Scheunenbrand Gemünden an der Kreisstraße 60 Richtung Panzweiler“. „Noch auf dem Weg zum Feuerwehrhaus, sahen wir aus dem Tal bereits die Flammen aus dem Dach schlagen“, berichtete Gemündens Wehrfüher Manuel Moog. Foto: Sebastian Schmitt 3 von 17 Beim Eintreffen der Wehren aus Gemünden, Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren, Dickenschied und Gelweiler brannte die 300 Quadratmeter große Halle in voller Ausdehnung. Foto: Sebastian Schmitt 4 von 17 Zunächst hieß es, dass sich in der Scheune vor allem Heuballen befanden. Foto: Sebastian Schmitt 5 von 17 Per Schlauchwagen wurde von der Scheune bis zum Simmerbach nach Panzweiler eine 700 Meter lange Wasserversorgung mit Pumpen auf gebaut. Foto: Sebastian Schmitt 6 von 17 Zusätzlich schaffte man noch mit einem Großtanklöschfahrzeug immer wieder Wasser nach Gemünden. Foto: Sebastian Schmitt 7 von 17 Von mehreren Seiten wurde gelöscht. Foto: Sebastian Schmitt 8 von 17 Auch eine Drehleiter war im Einsatz. Foto: Sebastian Schmitt 9 von 17 Trotz aller Anstrengungen konnte nicht verhindert werden, dass die Scheune komplett ausbrannte. Foto: Sebastian Schmitt 10 von 17 Es gelang aber, die Flammen vom Hallenanbau fernzuhalten. Nach rund 90 Minuten war der Brand weitgehend gelöscht. Foto: Sebastian Schmitt 11 von 17 73 Feuerwehrleute unter Führung des stellvertretenden Wehrleiters der VG Kirchberg, Oliver Bast, waren im Einsatz. Foto: Sebastian Schmitt 12 von 17 Vor allem die Wasserbeschaffung hatte die Einsatzkräfte stark gefordert. Foto: Sebastian Schmitt 13 von 17 Als es Morgen wurde, wurde das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Foto: Sebastian Schmitt 14 von 17 Für die Nachlöscharbeiten wurde aus Gemünden ein 12 Tonnen-Radbagger organisiert. Foto: Sebastian Schmitt 15 von 17 Mit dem schweren Gerät musste die Feuerwehr den einsturzgefährdeten Giebel und die Scheunenseite einreissen. Foto: Sebastian Schmitt 16 von 17 Danach konnten die Einsatzkräfte die Scheune betreten, weitere Glutnester ablöschen und die brennenden Strohballen aus der Halle schaffen. Foto: Sebastian Schmitt » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

[Update, Di 7 Uhr] Am Dienstagmorgen ist die Brandstelle weiträumig abgesperrt. Eine Feuerwache ist noch an Ort und Stelle und wartet auf übergeordnete Entscheidungsträger. Nun geht es darum, wie und von wem die mutmaßlich gefährlichen Stoffe abstransportiert werden können. Wie sie in die Scheune kommen konnten, was hinter dem großen Lager steckt, wer dafür verantwortlich ist? Die Kripo ermittelt.

[2. Update, Di 15 Uhr] Unsere Recherche bringt zunächst weitere Informationen zum Ablauf der Ereignisse: Als die Kriminalpolizei am Montag im Zuge der Nachlöscharbeiten das zerstörte Scheunengebäude betreten konnte, trauten die Beamten ihren Augen nicht. Sie entdeckten säckeweise Material, teils in Plastik verpackt auf Paletten gestapelt. Teilweise war die Verpackung aufgerissen, in einem Teil der Halle standen die Paletten mit den Säcken noch nahezu unversehrt.

Nachdem dort am Montagmorgen eine Feldscheune abgebrannt war, entdeckten am Nachmittag Brandermittler im nicht zerstörten Anbau zahlreiche Paletten voller Säcke, auf denen das Totenkopf Zeichen zu sehen ist.

In welcher Menge ähnliche oder andere Substanzen in dem abgebrannten Bereich gelagert waren, war nicht auszumachen. Doch allein die Aufschriften auf den Säcken, ließen Alarmglocken schrillen – unter anderem wies ein aufgedrucktes Totenkopfzeichen auf mögliche Gesundheitsgefährdungen hin.

Einsatzleiter war der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg, Oliver Socha; zur Unterstützung hinzugezogen wurde Kreisfeuerwehrinspekteur Stefan Bohnenberger. Nach dem Fund durch die Kripo setzten diese in Bewegung, was in solchen Fällen üblich ist: Der Gefahrstoffzug des Rhein-Hunsrück-Kreises rückte an, ebenso die Führungsstaffel der Verbandsgemeinde Kirchberg. Hinzugezogen wurde eine Gefahrstoffeinheit der Werksfeuerwehr von Böhringer in Ingelheim. Diese wiederum war übers Internet mit einer Spezialeinheit der BASF in Ludwigshafen verbunden. Es ging schließlich darum, schnellstmöglich herauszufinden, ob eine Gefahr besteht.

Außerdem kamen Experten von Bohringer Ingelheim und der BASF hinzu, die bei der Bestimmung der gefundenen Säcke helfen sollten.

Luftmessungen ergaben: keine Gefahr für die Bevölkerung oder Umwelt

Der Einsatzleiter ging auf Nummer sicher. Die Feuerwehrleute zogen Schutzanzüge an, und nach Ende ihres Einsatzes mussten sie eine Dekontaminierungsschleuse durchlaufen. Am Ende konnten die Spezialisten mit Blick auf die Luftmessungen Entwarnung geben: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung oder die Umwelt“, berichtete Oliver Socha auf Anfrage. Das Gelände war seit den Morgenstunden umzäunt, das Löschwasser wurde in eine Grube geleitet.

Gleichwohl können sich die Experten zur Zeit noch keinen Reim darauf machen, wozu die Substanzen in der Scheune lagerten. Derzeit ist immer noch eine kleine Feuerwehreinheit mit einem Fahrzeug wegen des Brandschutzes vor Ort. Die K 60 von Gemünden nach Panzweiler bleibt weiterhin gesperrt.

[3. Update, Di, 17 Uhr] Wie die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück nun auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei den entdeckten Säcken um Stoffe, die zur Keramikverarbeitung verwendet werden. Der Besitzer der Scheune sei inzwischen bekannt, erklärte der geschäftsführende Vorstand der Rhein-Hunsrück Entsorgung, Thomas Lorenz. Das Gebäude gehört einem im Hessischen befindlichen Mann und sollte angeblich verkauft werden.

Noch immer ist unklar, um was es sich bei den entdeckten Stoffen ganz genau handelt. Ein Plastiksack ist in italienischer Sprache etikettiert: „Cobalto“ und „Piombo“ steht da zu lesen, also Kobalt und Blei.

Um was es sich dabei im Einzelnen handelt und wie gefährlich dieser Fund ist, kann bisher noch nicht gesagt werden.

Wie Thomas Lorenz gegenüber unserer Redaktion erläuterte, könnte es sich bei den aufgefundenen Materialien um Substanzen handeln, die zur Herstellung von Keramikprodukten verwendet werden können.

Die RHE war am Dienstagmorgen aufgrund ihrer Zuständigkeit für die Abfallbeseitigung im Kreis federführend eingeschaltet worden. Lorenz übernahm vor Ort mit seinen Mitarbeitern die Aufgabe, das Material gegen Witterungseinflüsse zu sichern und nach einer chemischen Analyse ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine Chemikerin der RHE wurde eingesetzt, nachdem bereits am Morgen Gefahrstoff-Spezialkräfte in besonderen Schutzanzügen Messungen und Proben vorgenommen hatten. „Es liegt noch keine belastbare Aussage vor, um welche Substanzen es sich hier handelt“, erklärte Lorenz.



Ebensowenig können sich die Experten abseits von Vermutungen einen Reim darauf machen, wozu die Substanzen in der Scheune lagerten. Wie es den Anschein hat, handelt es sich bei dem gefundenen Material um Substanzen, die bereits vor geraumer Zeit zur Lagerung in die Scheune gebracht worden waren. Welches Material gelagert wurde und weshalb, dies muss – ebenso wie die Brandursache – nun noch weiter ermittelt werden.

to/Sebastian Schmitt/Thomas Torkler/Volker Boch