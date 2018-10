An den Turnhallen nagt der Zahn der Zeit

Die Turnhallensituation in Boppard bleibt angespannt. Nach dem Abriss der Grundschulturnhalle und der Sperrung der Sporthalle an der Helene-Pagés-Schule (wir berichteten) ist die Sporthalle des Kant-Gymnasiums die dritte Sportstätte, bei der Sanierungsbedarf angemeldet wurde.

Die Sporthalle am Bopparder Kant-Gymnasium (Schule im Hintergrund) ist in die Jahre gekommen. Verschiedene Sanierungsvarianten werden derzeit von der Kreisverwaltung als Schulträger geprüft.

Foto: Suzanne Breitbach

Derzeit sind Handwerker dabei, die Sporthalle der Helene-Pagés-Schule im Bopparder Stadtteil Buchenau auf Vordermann zu bringen. Seit Beginn der Osterferien wird in der Halle eine ballwurfsichere Stahlpaneeldecke sowie eine komplett neue Beleuchtung eingebaut. Sechs Wochen sollen diese Arbeiten dauern.

„Im Vergleich zum ursprünglichen Zustand wird die Beleuchtungssituation deutlich verbessert“, teilt die Pressestelle der Kreisverwaltung mit. Die Kosten in Höhe von rund 80.000 Euro übernimmt der Rhein-Hunsrück-Kreis.

Die Sporthalle der Grundschule ist abgerissen, die Planung für einen Hallenneubau läuft. Schulträger ist hier die Stadt Boppard. In der Stadtratssitzung am 29. Januar wurde der vorgestellten Vorentwurfsplanung unter Einbeziehung der im Ausschuss für Planen und Bauen vorgebrachten Anregungen (Unterkellerung, Gebäudeplatzierung, Dachform, Sanitärbereich) grundsätzlich entsprochen. Zugestimmt wurde auch der vorgesehenen Raumaufteilung. Bis zum Spätsommer wird der Förderantrag gestellt und parallel dazu läuft das Bauantragsverfahren.

Die nächste Sporthalle, die von einer Schließung bedroht ist, ist die Halle am Kant-Gymnasium. Die Sporthalle am Kant-Gymnasium ist ein besonderes Bauwerk, mit dessen Bau 1965 begonnen wurde. Vor fünf Jahrzehnten wurde an die Hochwassersicherheit der nahe am Rhein gelegenen Sporthalle gedacht. Auf Betonstelzen wurde die Halle errichtet, die seit 1967 in Betrieb ist.

In die Jahre gekommen ist das Gebäude, das genauso alt ist wie die Sporthalle der Grundschule Boppard, die durch mangelhafte Statik der Abrissbirne zum Opfer fiel. Die Kant-Sporthalle bietet einen einmaligen Blick ins Welterbetal. Daneben gibt es ein Stockwerk höher noch einen Gymnastikraum, der ebenfalls im Sportunterricht genutzt wird.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, müssen verschiedene Bestandteile der Sporthalle saniert werden. Derzeit ist der Schulträger damit beschäftigt, verschiedene Sanierungsvarianten zu bewerten. „Für eine Schließung der Halle gibt es derzeit keine Veranlassung, wir sind dabei, eine mittelfristige Lösung für die Sporthalle am Kant-Gymnasium zu finden“, teilt der Schulträger mit.

Als mittelfristig ist ein Zeitraum von bis zu fünf Jahren zu verstehen. „Wie die anstehenden Sanierungsarbeiten gestaltet werden, muss noch verwaltungsintern vorbereitet und mittelfristig mit der Politik abgestimmt werden“, sagt Kreisdezernent Karl-Heinz Wagner.

Letzte größere Investitionen in die Sporthalle am Kant waren 1990 ein kompletter Fenstertausch, 1996 die Sanierung des Hallenbodens und 2003 der Austausch der Heiztechnik und der Einbau von Solarthermie.

„Unterrichtsausfall im Fach Sport haben wir derzeit für unsere 600 Schüler zwar nicht, aber durch das fehlende Frei- oder Hallenbad können wir nicht wie üblich, unsere Schüler der verschiedenen Jahrgangsstufen im Bereich Schwimmen fördern“, bedauert Kant-Schulleiter Wolfgang Spriewald.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach