Alkohol ließ Rheinböllener zum aggressiven Straftäter werden: Wenn sich Dr. Jekyll in Mr. Hyde verwandelt

Eine nächtliche Autofahrt war für einen 43 Jahre alten Mann aus Rheinböllen und seinen Kumpel im November 2016 an einer Grundstücksmauer geendet. Um den Unfall zu verschleiern, entfernten die beiden Männer das Autokennzeichen, schnappten sich die Zulassungspapiere und flüchteten vom Unfallort. Wer am Steuer saß, ist bis heute ungeklärt.

Der angeklagte Rheinböllener beging in einem alkoholisierten Zustand Straftaten.

Aus Angst, sein Freund könne ihn bei der Polizei verraten, bedrohte der Angeklagte den Zeugen mehrmals mit dem Tod, schüchterte ihn mit einem Messer ein und beleidigte ihn. Vom Amtsgericht Simmern hagelte es dafür sechs Monate Gefängnis – wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit Strafvereitelung, wegen Bedrohung, Beleidigung sowie wegen Bedrohung in Tateinheit mit Beleidigung. Der Angeklagte legte gegen das Urteil am Landgericht Bad Kreuznach Berufung ein.

Am Montag erschien der 43-Jährige dort in Begleitung seines Anwalts Markus Herzog. Richter Folkmar Broszukat und seine Schöffen nahmen sich des Falls an. Der Angeklagte verzog während der Verhandlung keine Miene, mit leiser Stimme beantwortete er die Fragen des Richters. Der in Scheidung lebende Vater eines 20 Jahre alten Sohnes arbeitet als Leiharbeiter ausschließlich in Nachtschichten. Nach Angaben seiner Bewährungshelferin, die am Montag ebenfalls vor Gericht erschien, gilt er als zuverlässiger Arbeiter, der seine Termine einhält und höflich auftritt. Doch wenn er trinkt, kommt seine unangenehme Seite zum Vorschein – aus Dr. Jekyll wird Mr. Hyde. So hat er im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Vorstrafen angesammelt: Immer wieder stieg er betrunken und ohne Führerschein ins Auto; 2007 überfuhr er in Speyer fast eine Verkehrspolizistin, die ihn anhalten wollte. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

In seinen Beziehungen zu Frauen fiel der Mann regelmäßig durch ausgesprochene Brutalität auf. Eine Ex-Partnerin würgte er und schleuderte sie durchs Zimmer. Eine andere Frau beschuldigte er zu Unrecht, ihn zu betrügen und schlug ihr mehrmals mit der Faust so fest gegen den Schädel, dass sie schwere Verletzungen davontrug. Auch drohte er, sie umzubringen und beschimpfte sie als Hure. Im Anschluss an die Gewalttat zertrümmerte er mit einem Hammer das Aquarium der Frau, sodass ihre Fische starben. Zusätzlich trat der Mann mehrfach als Stalker in Erscheinung, sodass das Gericht das über das Gewaltschutzgesetz die betroffenen Frauen zu schützen versuchte. Doch der Angeklagte setzte sich darüber hinweg, lauerte seinen Expartnerinnen nach der Arbeit auf, sprach Drohungen auf Anrufbeantworter, suchte immer wieder das Gespräch. Dabei soll er stets alkoholisiert gewesen sein. Von 2013 bis 2014 absolvierte er eine Therapie für häusliche Gewalttäter, berichtete seine Bewährungshelferin. Doch als Stalker trat er noch lange danach in Erscheinung.

Psychiater Dr. Sergiy Davydenko, der vom Gericht als Sachverständiger berufen wurde, befürchtet, dass ohne Alkoholtherapie weitere Straftaten zu erwarten sind. Er plädierte dafür, den Angeklagten nach Paragraf 64 zu verurteilen – Entzugsklinik statt Gefängnis. Staatsanwältin Laura Soukup war der gleichen Meinung: Es sei nur Glück gewesen, dass keiner der Unfälle tödlich geendet sei. Auch Rechtsanwalt Herzog schloss sich dem Tenor an.

„Es kommt selten vor, dass Verteidiger und Staatsanwaltschaft identisch argumentieren“, sagte Richter Broszukat. Seine Schöffen und er verwarfen den Antrag auf Berufung und wandelten die Haftstrafe in einen Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt um. „Alles was passiert ist, hat mit Alkohol zu tun“, sagte Broszukat. Die Diskrepanz zum alltäglichen Arbeitsleben, das der Angeklagte ja durchaus gut im Griff habe, sei enorm. „Sie kriegen ja einiges hin, wenn der Alkohol nicht dazwischenkommt.“

