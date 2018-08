Aktuelle Rhein-Hunsrück-Debatten live verfolgen: Kreisgremien sollen ins "Fernsehen" kommen

Die Demokratie der Kreisgremien soll digital werden. Auf Antrag der Linken stimmte der Kreisausschuss am Montag der Idee zu, künftig Sitzungen des Kreisausschusses und des Kreistages live im Internet zu zeigen. Dahinter steckt die Hoffnung, die regionale Politik näher an die Bürger zu bringen und die Entscheidungen der Parlamentarier damit transparenter zu machen.

Es steht nicht zu erwarten, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis bald seinen eigenen Kanal im Internet-Videoportal Youtube eröffnet. Aber die Idee, die von den Linken durch Roger Mallmenn in den Kreisausschuss eingesteuert wurde, geht durchaus ein wenig in diese Richtung. Analog zum Landtag soll es in absehbarer Zeit auch bei den beiden politischen Top-Gremien im Rhein-Hunsrück-Kreis die Möglichkeit geben, die aktuellen Debatten live zu verfolgen.

Mallmenns Gedanke war es dabei angesichts mancher hitziger Auseinandersetzung in den vergangenen Monaten wohl nicht, künftig mehr Publikum für „heiße“ Debatten zu akquirieren. Ganz im Gegenteil. Mallmenn mahnte im Kreisausschuss sogar an, den im Sinne einer offenen Demokratie unterbreiteten Vorschlag genau zu durchdenken und mögliche Folgen eines solchen Schrittes hin zu mehr Öffentlichkeit abzuwägen. „Man ist mit einem einzigen blöden Satz heute schnell weltberühmt“, erklärte er. Andere Sorgen beschrieb Hans Dunger (Grüne) im Kreisausschuss: „Für mich ist es ein Zeichen von Größenwahn, jetzt auf Kreisebene mit Fernsehen anzufangen.“ Oder, wie Dunger in Richtung von Landrat Marlon Bröhr und seinen eigenen politischen Ambitionen nach der Kommunalwahl 2019 anfügte: „Ich wollte ja noch eine Periode machen. Danach kannst Du in sechs Jahren mit solchen Färz anfangen.“ Bei einer Enthaltung von Klaus-Peter Müssig (SPD) und Dungers Gegenstimme wurde Mallmenns Antrag allerdings mit einer breiten Mehrheit parteiübergreifend getragen.

Dass sich der Kreisausschuss in gleicher Sitzung dem Wunsch der CDU-Fraktion anschloss, einen Initialantrag als 5 G-Pilotregion beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zu stellen, passte hier gut ins Bild. Der Kreis könnte, falls es einen Zuschlag gibt, zu einem Mobilfunk-Pionier werden. Zudem setzt Rhein-Hunsrück derzeit im Rahmen eines bundesweiten Digitalisierungsprojektes große Kräfte daran, einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft zu setzen. Vor diesem Hintergrund erschien es den Mitgliedern des Kreisausschusses sehr angebracht, Mallmenns Vorstoß zu folgen.

Landrat Bröhr erkennt in den Live-Übertragungen einen Gewinn für das Thema Bürgerbeteiligung und sieht die Möglichkeit, die „Akzeptanz für Politik deutlich zu erhöhen“. Gleichsam äußerten sich weitere Mitglieder des Kreisausschusses. „Wir würden eine Vorreiterrolle übernehmen und für Transparenz sorgen“, sagte Michael Maurer (SPD). Thomas Bungert (CDU) warb eindringlich dafür, „Demokratie wieder zugänglicher zu machen“.

Einen kleinen Seitenhieb mit Blick in die Geschichte der Kreisgremien erlaubte sich Bungert dabei auch: „Ich bin ja wirklich froh, wenn manche Aussage aus diesen Sitzungen in die Weltöffentlichkeit getragen wird.“ Thomas Auler (FDP) erklärte: „Ich finde es gut. Wir stehen in der Öffentlichkeit und können eine öffentliche Sitzung auch zeigen.“

Unter der Voraussetzung, dass die entscheidenden rechtlichen und auch die finanziellen Fragen geklärt sind, will sich die Kreispolitik der digitalen Präsentation öffnen. „Es kommt eine besondere Aufgabe auf den Vorsitzenden zu“, blickte Michael Boos (SPD) mit einem schelmischen Blick bereits in die Zukunft, „er muss zusehen, dass die Fensterreden nicht zu lange werden.“

Von unserem Chefreporter Volker Boch