AfD sieht sich im Brückenstreit eher an der Seite von Bröhr

Mittelrheinbrücke jetzt, keine Dieselfahrverbote! Zwei Forderungen der AfD, die nichts miteinander zu tun haben, außer der Tatsache, dass beide in den parteiinternen Zuständigkeitsbereich des verkehrspolitischen Sprechers der AfD-Landtagsfraktion, Jens Ahnemüller, fallen.

Mit lockeren Sprüchen, aber durchaus ernst in der Sache, präsentierte sich AfD-Landtagsabgeordneter Jens Ahnemüller in Boppard. Foto: Wolfgang WendlinG

Im kleinen Saal der Bopparder Stadthalle kamen beide Themen zur Sprache – versehen mit der ironisierten Überschrift „Mit dem Diesel-Pkw zur Bundesgartenschau über die Mittelrheinbrücke“. „Wir hätten auch sagen können: Ohne Burka mit dem Pkw-Diesel zur Buga über die Mittelrheinbrücke“, wähnte sich Ahnemüller zunächst zum Scherzen aufgelegt, um dann doch vor etwa 20 Zuhörern schnell den Ernst der Sache in den Vordergrund zu stellen.

Bei der Mittelrheinbrücke, dem kommunalpolitischen Dauerbrenner, hat die AfD einen guten Grund, ein Wörtchen mitzureden. Hatte doch die Landtagsfraktion einen konstruktiven Beitrag zur Brückendebatte geliefert, als sie Anfang des Jahres ein von ihr beim Wissenschaftlichen Dienst des Landtages bestelltes Gutachten zur Brücke präsentierte. Aus dem 23-seitigen Papier ging hervor, dass erst nach einer neuen Verkehrsstudie – die letzte stammt aus dem Jahr 2009 – eine Festlegung erfolgen könne, ob die Brücke eine kommunale Trägerschaft erhalten solle, wie es die Landesregierung vorsieht und wie es im Koalitionsvertrag geschrieben steht, oder ob wegen des überregionalen Verkehrsaufkommens das Land als Baulastträger in Erscheinung treten muss, wie es die CDU und vor allem Landrat Marlon Bröhr offensiv vertreten.

Im Streitfall: Soll die Brücke eine Kreis- oder Landesstraße sein, plädierte Ahnemüller für die Landesbrücke. „Ich kann Bröhr verstehen“, ergriff er Partei für den Rhein-Hunsrücker Landrat, wobei er daraus allerdings kein Dogma machte. Im Grunde genommen sei es der AfD egal, wer die Brücke baue, Hauptsache sie werde gebaut, machte er deutlich. Wenn das Land fest zusagen würde, nicht nur 80 Prozent der Baukosten zu übernehmen, sondern auch 80 Prozent der jährlichen Unterhaltungskosten zu bezahlen, könnte er auch mit einer kommunalen Brücke gut leben. Ahnemüller bot sich an, im Brückenstreit zwischen Bröhr und Wissing als Vermittler aufzutreten.

Ahnemüller wiederholte in Boppard seine Forderung an die Landesregierung, so schnell wie möglich das Verkehrsgutachten in Auftrag zu geben. Wenn jetzt schnell gehandelt werde, könne die Brücke bis zur Buga 2031 gebaut sein, so sein Fazit. ww