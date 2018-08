Achtung, Unfallgefahr: Bei Radlern auf der B 9 fährt das Risiko mit

Ein Kreuz am Straßenrand erinnert an den letzten schweren Unfall eines Radfahrers auf der Bundesstraße 9 zwischen Stolzenfels und Rhens: Im November 2017 war ein 63-Jähriger kurz vor der Abfahrt nach Rhens mit einem Auto kollidiert und an seinen Verletzungen gestorben. Christoph Rauland hat dieser Unfall aufgewühlt.

Am Straßenrand der B 9 erinnert ein Kreuz an den schrecklichen Unfall, der sich dort im November 2017 ereignete und der einen Radfahrer das Leben kostete. Schon in den Jahren zuvor hatte es dort tödliche Unfälle gegeben. Fotos: Volker Schmidt Foto: Volker Schmidt

Nicht zuletzt weil der Breyer dort oft selbst auf dem Rad unterwegs ist und weil er sich wie das Opfer am Beginn seines Rentenalters befindet. Aber auch weil ihm die Gefahren dieses Streckenabschnitts aus seiner beruflicher Erfahrung nur allzu bewusst sind. Rauland ist Ex-Polizist, war zuletzt stellvertretender Leiter der für Rhens zuständigen Polizeiinspektion Boppard. Er glaubt, dass der nächste schwere Unfall nur eine Frage der Zeit ist, sollte sich an der Streckenführung nichts ändern.

Christoph Rauland Foto: Volker Schmidt

Dass Leute kein Verständnis dafür haben, dass man als Radfahrer auf der B 9 unterwegs ist, kann Rauland nicht verstehen. Denn das Radfahren auf der Bundesstraße ist ab Koblenz erlaubt. Die Bedingungen, unter denen die Radfahrer dort fahren müssen, bergen aber Gefahren – vor allem im erwähnten Streckenabschnitt, in dem es schon 2014 und 2009 zu tödlichen Unfällen gekommen war. Dass Radfahrer nicht auf den Leinpfad entlang des Rheins ausweichen, ist für Rauland logisch: "Wer nicht nur als Tourenfahrer im Urlaub unterwegs ist und seine täglichen Wege mit dem Rad erledigen will oder muss, der wird nicht umhinkönnen, den zweifelhaft schönen Radweg zwischen Koblenz und Rhens an verschiedensten Stellen zu verlassen, um sein Ziel zu erreichen, oder wird ihn gar nicht erst befahren können, weil Start und Ziel nicht an dem Radweg liegen."

Der Weg am Rhein ist für Radfahrer neben den erwähnten auch aus diversen anderen Gründen unbefriedigend: Denn der Weg führt ja nicht dauerhaft am Rhein vorbei. So muss man in der Stolzenfelser Brunnenstraße zum Beispiel Hunderte Meter über Kopfsteinpflaster fahren, was für Radfahrer wegen der dauerhaften Vibrationen nicht gerade angenehm, für Rennradfahrer sogar materialgefährdend ist. In Höhe des Rhenser Mineralbrunnens gibt es zudem viele Löcher in der Straße. Bei Hochwasser sind Teile des Leinpfads überschwemmt. Darüber hinaus gibt es diverse unübersichtliche Stellen wie das steile Stück vom Leinpfad hinauf in die Brunnenstraße. Häufiger kommen sich auch Fußgänger und Radfahrer in die Quere. Nicht nur aus Raulands Sicht Gründe, die eine tägliche Nutzung lästig erscheinen lassen.

Eine Nutzung der B 9 ergibt aus seiner Sicht daher durchaus Sinn. Allerdings sind die Bedingungen für Radfahrer aktuell schlecht bis katastrophal – und das nicht nur zwischen Stolzenfels und Rhens. Aus Richtung Koblenz kommend gibt es im Bereich der Königsbacher zwar einen Fußgänger- und Radweg, das Tückische: Der Weg muss laut Beschilderung von allen Radfahrern genutzt werden – also auch von denen, die aus Richtung Boppard kommen und somit die Straße in diesem gefährlichen Bereich queren müssen. Kritisch ist auch die Situation innerhalb von Stolzenfels wegen der parkenden Autos. Am Ortsausgang von Stolzenfels wird es dann aber verwirrend. Dort gibt es auf der anderen Straßenseite, also oberhalb der Bahnstrecke, zwar einen breiten Weg, hierbei handelt es sich aber, wie die Beschilderung deutlich aussagt, um einen Fußgängerweg. "Als Radfahrer darf man hier gar nicht herfahren", sagt Rauland. Die Folge: Um weiter entlang der B 9 in Richtung Boppard fahren zu können, müssen Radfahrer auf der Fahrbahn bleiben. Der erwähnte Fußweg wird an der Kreisgrenze plötzlich zum Radweg. Diesen könnten Radfahrer eigentlich nutzen, wenn dieser nicht seit 2015 wegen Wegemängeln gesperrt wäre. Die Folge: Der Radfahrer muss weiter auf der B 9 bleiben und kommt damit zwangsläufig an der Ausfahrt nach Rhens vorbei, also an der Stelle, an der im November der tödliche Unfall geschah.

Der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) hatte in einer ersten Stellungnahme im Januar angekündigt, dass die Strecke von Stolzenfels bis zur Bahnüberführung, also der erwähnte Fußgängerweg, saniert wird und dann die Lenkung hinter die Bahn über die Brunnenstraße erfolgt. Zudem verweist die Behörde auf den existierenden Radweg am Rhein – aus gutem Grund. Denn in den "Grundsätzen für Bau und Finanzierung von Radwegen im Zuge von Bundesstraßen in der Baulast des Bundes" heißt es zwar, dass eine Finanzierung aus Bundesmitteln möglich ist, um Gefahren zu vermeiden, allerdings heißt es auch, dass andere Wege in die Radwegeplanung einbezogen werden können, sofern es zum Beispiel der Fall ist, dass der alternative Weg – in diesem Fall der Radweg am Rhein und durch die Dörfer – der Bundesstraße so zugeordnet ist, dass er vom Radverkehr angenommen wird. Diese Voraussetzung liege in der Regel unter anderem dann vor, wenn "der Weg in einem angemessenen örtlichen Zusammenhang mit der Bundesstraße verläuft und mit Fahrrädern befahrbar ist". Letzteres ist sicher der Fall. Uneingeschränkt angenommen wird der Weg aber aus den erwähnten Gründen dennoch nicht.

Aus Sicht Raulands wäre es wünschenswert, wenn es einen durchgehenden Radweg zwischen Koblenz und Rhens entlang der B 9 geben würde – zwischen Stolzenfels und Rhens über den Fußgängerweg, den zurzeit gesperrten Radweg und die Auffahrt von Rhens auf die B 9. Auf Letzterer befinden sich neben der Fahrbahn auch ein schmaler Gehweg und Busparkplätze. "Da parkt sowieso nie ein Bus", so Rauland. Volker Schmidt