Abschlussfeier der Wahlschulen der BBS Simmern

Die Schüler der Fachschule Sozialwesen, Organisation und Führung freuen sich über ihre Abschlusszeugnisse. Insgesamt haben in diesem Jahr an der BBS Simmern 163 Schüler das Klassenziel erreicht und erhielten in der Hunsrückhalle ihre Zeugnisse und Urkunden.

Foto: BBS Simmern