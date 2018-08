Büchenbeuren. Die Straßenmeisterei Kirchberg wird am Donnerstag, 19. Juli, zwischen 7 und 20 Uhr die Abfahrt der B 50 am Flughafen Hahn/Büchenbeuren wegen Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn voll sperren.

Die Umleitung erfolgt für beide Fahrtrichtungen über die B 50 an der Ausfahrt Sohren. Von Simmern kommend müssen die Verkehrsteilnehmer also an der Abfahrt Hahn/Büchenbeuren vorbeifahren, in Sohren abfahren und wieder zurück zur B 50-Ausfahrt Flughafen Hahn fahren. Die Umleitungsstrecke ist beschildert.