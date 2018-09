Übung in Boppard: Feuerwehr und Bahnbetreiber für Notfall gerüstet

Mitarbeiter von Rhenus Veniro, Betreiber der Hunsrückbahn, und Feuerwehrleute des Löschzuges Boppard probten gemeinsam zwei Tage für den Ernstfall. Benjamin-Falk Kondritz ist Gruppenführer beim Löschzug Boppard und zuständig für den Alarm- und Einsatzplan für die Gesamtstadt. Während einer Besprechung kam er auf die Idee, in Kooperation mit der Hunsrückbahn für den Notfall zu üben.

Zwei Monate Vorlaufzeit hat die Vorbereitung der Feuerwehrübung eingenommen, im Mittelpunkt standen dabei die Triebwagen und das Betriebsgebäude. „Viele Absprachen waren notwendig, bevor wir loslegen konnten“, sagt der engagierte Feuerwehrmann.

Am ersten Tag waren nicht nur Mitarbeiter von Rhenus Veniro und Feuerwehrleute anwesend. Landrat Marlon Bröhr und die städtische Beigeordnete Ruth Schneider waren zu Gast im Betriebsgebäude der Hunsrückbahn. Gefahren bei Bränden standen auf der Tagesordnung. Was macht die Feuerwehr im Brandfall? Wie sollen sich Betroffene verhalten? Was kann ich als Betroffener selbst tun?

Eine gemeinsame Begehung des Gebäudes, das aus Verwaltungstrakt und Werkstatt besteht, schloss sich an. Im Fokus der Begehung standen die Triebwagen. Hier durften die Feuerwehrleute intensiv die Fahrzeuge betrachten und Fragen zur technischen Ausstattung stellen. Wie kommen wir im Notfall in einen Triebwagen rein? Was macht die Besatzung im Notfall? Auf ihre Fragen erhielten die Feuerwehrleute viele Antworten.

Am zweiten Tag folgte dann die Praxis, die mit einem stillen Alarm um 10.20 Uhr begann. Wie immer rückte der Löschzug eilig aus, bereits um 10.30 Uhr rollte die Drehleiter als erstes Feuerwehrfahrzeug ohne Sondersignale auf das Betriebsgelände am Bopparder Mühltal. Nun galt es verschiedene Aufgaben, die Benjamin-Falk Kondritz ausgearbeitet hatte, nacheinander abzuarbeiten.

Wie bei Einsätzen üblich, erkundeten die Feuerwehrleute die Situation und verschafften sich ein Lagebild: Eine Person war im Büro im ersten Obergeschoss eingeschlossen, weil sich im Treppenhaus schnell Rauch entwickelte. Zwei Personen arbeiteten in der Werkstatt, als sie vom Rauch überrascht wurden. Ursache für die Rauchentwicklung war ein Brand in der Stromverteilung. „Ein Szenario wie es durchaus realistisch eintreten könnte“, sagt Kondritz.

Dank der Drehleiter gelangen die Eingeschlossenen ins Freie

Mit der Drehleiter werden die Menschen übers Fenster aus dem Büro im ersten Obergeschoss gerettet. Hier winkt der örtliche Betriebsleiter Thomas Seus den Einsatzkräften zu, die sich mit ihm über die Lage im Gebäude unterhalten. Er wirft den Feuerwehrleuten seinen Schlüsselbund zu, damit diese die Haustür aufschließen können. Unter Atemschutz machen sie sich auf Erkundungstour durchs Gebäude.

Währenddessen wird die Drehleiter auf ihren Einsatz vorbereitet, was einige Minuten in Anspruch nimmt. „Zehn bis 15 Minuten nach der Alarmierung war die Drehleiter da, die mich rettete. Es ging relativ schnell. Ich konnte mein Büro nicht verlassen, weil das Treppenhaus total verraucht war“, sagt Seus nach der Rettungsübung mit der Drehleiter.

Eilig bauen die Mitglieder des Löschzuges eine Wasserversorgung auf, um den Brand zu löschen. Unter Atemschutz betreten die Feuerwehrleute die Werkstatt durch das Rolltor, das leicht geöffnet ist. Unter erschwerten Bedingungen, sie müssen unter dem Tor durchklettern, suchen sie die Halle nach verletzten Personen ab. Die Sicht ist durch den Rauch schlecht. Sie suchen die Halle ab und werden in der Grube fündig. Zwei Mitarbeiter (zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr) liegen dort und sind nicht ansprechbar. Nacheinander werden die beiden Personen von den Feuerwehrleuten über die Treppe nach draußen geschleppt. Hier werden die bewusstlosen Personen auf Tragen fixiert. Patient eins wird zum Parkplatz des Betriebshofes transportiert. Patient zwei ist aufgrund seiner starken Kopfverletzungen nur unter größter Vorsicht und besonders schonend zu transportieren. Der Einsatzleiter setzt das neue Rettungssystem für die Drehleiter ein. Dafür muss der Patient, der auf einer Trage fixiert ist, mit Hilfe der Drehleiter, dem Rettungssystem und zusätzlichen Seilen gehoben werden. Am Korb der Drehleiter ist das Rettungssystem befestigt, das die verletzte Person einige Meter unterhalb des Straßenniveaus der Flogtstraße über die Hunsrückbahnstrecke zur Rettung hebt. Präzision ist jetzt gefragt. Nach wenigen Minuten ist der Patient ohne Probleme auf der Straße zur weiteren Versorgung angekommen.

Eineinhalb Stunden bei großer Sommerhitze im Einsatz

Menschenrettung und Brandbekämpfung haben rund eineinhalb Stunden bei hochsommerlichen Temperaturen gedauert, zumal die Drehleiter ihren Standort während der Übung wechseln musste. Es gab mit den Mitarbeitern von Rhenus Veniro und den Feuerwehrverantwortlichen eine Nachbesprechung. „Die Übung ist gut verlaufen. Wir haben viele Erkenntnisse mitgenommen. An der heutigen Übung haben junge Feuerwehrleute teilgenommen, die wir aus dem Nachwuchsbereich gewinnen konnten. Erfahrene Freiwillige haben die Übung unterstützt. Die Kooperation mit Rhenus Veniro war fruchtbar, wir haben voneinander profitiert und werden unsere heutigen Erkenntnisse für den Ernstfall fixieren“, zieht Benjamin-Falk Kondritz nach der Übung Bilanz.

Rhenus Veniro als Betreiber der Hunsrückbahnstrecke hat ein Sicherheits- und Qualitätsmanagementsystem. „Das ist alles Theorie. Die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr war sehr wichtig für uns. Wir waren überrascht, wie schnell der Rauch des simulierten Feuers durch den Zug gezogen ist“, sagt Rhenus Veniro Standortleiter Karsten Krämer nach der Übung.

Rettungsmittel, die über die streckentypische Zulassung erforderlich sind, hat die Hunsrückbahn wie gefordert an Bord. Nach der Gemeinschaftsübung soll die Ausstattung der Triebwagen auf Wunsch der Mitarbeiter ergänzt werden. „Die Übung hat gezeigt, dass wir Rettungsdecken und Seile für den Ernstfall anschaffen sollten“, sagt der Standortverantwortliche Karsten Krämer nachdem die Feuerwehr das Betriebsgelände verlassen hat.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach