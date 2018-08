Überladen und instabil: Gericht sieht keine Mitschuld am Waldhof-Unglück

10 von 13

Am 13. Februar, also einen Monat nach der Unglücksfahrt, glückt die Bergung. Bis zu diesem Tag bleibt der Rhein für den Schiffsverkehr ganz oder teilweise gesperrt. Hunderte Schiffe müssen infolge der Havarie eine mehrtägige Zwangspause einlegen. Schadensersatz steht den Schiffern allerdings nicht zu. So hat es das Schifffahrtsgericht St. Goar im Oktober entschieden...

Foto: Suzanne Breitbach