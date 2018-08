Ärger um Buga-Finanzierung beigelegt: Wiebelsheims Austritt aus dem Zweckverband Welterbe ist vom Tisch

Wenn am Montag der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal tagt, um die Buga-Bewerbung auf den Weg zu bringen, dürfte große Einigkeit herrschen. Denn auch die letzten Bedenken zu den Finanzierungsanteilen der Kommunen sind ausgeräumt. Nach den beiden Städten Boppard und Bingen hat auch die Ortsgemeinde Wiebelsheim nach anfänglicher Kritik eingelenkt.

Die Ortsgemeinde Wiebelsheim bleibt dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal erhalten. Der Streit um die Buga-Finanzierung ist beendet, und die Ortsgemeinde zieht ihre Kündigung zurück. Foto: Werner Dupuis

Der Wiebelsheimer Rat beschloss am Dienstagabend einstimmig, die Finanzierung über die Umlage mitzutragen und die Kündigung beim Zweckverband zurückzuziehen. Eine Kehrtwende um 180 Grad. Anfänglich hatte er sich vehement gegen eine Finanzierung über die VG-Umlage ausgesprochen.

Denn aufgrund der hohen Steuereinnahmen, die unter anderem durch das Industrie- und Gewerbegebiet begründet sind, hätte Wiebelsheim mit seinen 500 Einwohnern über die Umlage fast genauso viel zahlen müssen, wie die Städte St. Goar und Oberwesel. Von den rund 516 608 Euro Gesamtkosten für die VG St. Goar-Oberwesel wären 123.117 Euro auf die Ortsgemeinde entfallen.

„Das war uns natürlich zu viel“, sagt Ortsbürgermeister Michael Brennemann. Eine Kündigung an den Zweckverband wurde verschickt. Die Ortsgemeinde sprach sich dafür aus, die Finanzierung so umzulegen, wie auch die Mitgliedsbeiträge des Zweckverbands: Jede Kommune in der VG zahlt ein Zwölftel, der VG-Anteil von fünf Zwölfteln wird auf die Ortsgemeinden über die Einwohnerzahl umgelegt. Unterm Strich hätte Wiebelsheim so rund 56.000 Euro zu zahlen.

Warum gibt sich die Gemeinde nun doch mit der umlagebasierten Finanzierung zufrieden? „Es gibt keinen Druck, keinen Unmut und keine Diskussionen“, stellt Brennemann klar. Grund ist, dass bei der jüngsten Sitzung des Ältestenrats zur Fusion von St. Goar-Oberwesel und Emmelshausen zugesagt wurde, den Buga-Anteil mit der neuen Solidargemeinschaft zu finanzieren, zu der weitere 24 Orte und die Stadt Emmelshausen hinzukommen. Die Last wird auf mehr Schultern verteilt, und Wiebelsheim hätte ersten Schätzungen zufolge noch 50.000 bis 52.000 Euro zu tragen.

„Damit sind wir einverstanden“, betont der Ortsbürgermeister. Er will nun einen Brief an den Zweckverband aufsetzen. „Wir werden ein paar schöne Zeilen schreiben und darlegen, was wir jetzt beschlossen haben“, sagt er und betont: „Wir wollen die Buga, aber wir wollten auch eine gerechte Lösung. Die haben wir jetzt bekommen.“

Kritik gab es dennoch. Zwar nicht an der Buga-Finanzierung, aber an der Übertragung des überörtlichen Tourismus an die VG St. Goar-Oberwesel. Diese wurde in einer Sondersitzung Anfang April vom VG-Rat einstimmig beschlossen. Die Ortsbürgermeister nehmen zwar auch an den Sitzungen teil, dürfen aber nicht mit abstimmen. Aus Wiebelsheim heißt es nun, dass die uneingeschränkte Übertragung nicht befürwortet wird.

Die Gemeinde befürchtet, dass neue Aufgaben als überörtliche Fremdenverkehrsförderung definiert werden, etwa die Sanierung von Bahnhöfen. „Diese Entwicklung wird die finanziellen Spielräume der Ortsgemeinden in der neuen Verbandsgemeinde weiter reduzieren. Statt einer pauschalen Aufgabenübertragung wäre es besser gewesen, sie auf konkret beschriebene einzelne Aufgaben zu beschränken und von einer qualifizierten Zustimmung der Ortsgemeinden abhängig zu machen“, hieß es.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld