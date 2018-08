8. Schinderhannes Classics: Oldtimerfreunde kommen auf ihre Kosten

Aus unserem Archiv

Simmern

Am kommenden Wochenende sind die Oldtimer wieder los. Am Samstag, 23. Juni, startet die achte Auflage der Schinderhannes-Classic des Hunsrück-Auto-Clubs Simmern. Ausgangspunkt ist wie in den letzten Jahren das Hotel Bergschlößchen. Ab 10 Uhr machen sich 75 Teams von dort aus auf den Weg und erkunden die Naturlandschaft des Hunsrücks und das romantische Moseltal.