8. Schinderhannes Classic: Chrom lässt Autofreunde lächeln

Glänzende Aussichten für Autofreunde gab es am Samstag auf dem Simmerner Schlossplatz. Auch für diejenigen, die entlang der Strecke „lauerten“, um unterwegs bei der Schinderhannes Classic einige feine Wagen auszumachen, gab es viel zu sehen. Die achte Auflage der Veranstaltung des Hunsrück-Auto-Clubs Simmern brachte 75 Teams auf den Weg vom Hunsrück an die Mosel und zurück – und jede Menge glänzendes Chrom zu Gesicht.

Kastellauner Mercedes aus dem Jahr 1938 steht im Fokus

8. Schinderhannes Classic rollt durch den Hunsrück 1 von 10 Karl-Günter Berger aus Kastellaun und seine beiden Enkel Lukas und Moritz erfreuten mit dem Mercedes 170 V viele Besucher auf dem Simmerner Schlossplatz – und natürlich hatte das Trio auch selbst seinen Spaß an der Schinderhannes Classic.​ Foto: Volker Boch 2 von 10 Wenn die Raubkatze springt, kommen die Menschen – dieses Motto galt auch bei der Schinderhannes Classic, die viele Gäste anlockte.​ Foto: Volker Boch 3 von 10 Klare Ansage: Dieser Jaguar war im Hunsrück als Blickfang unterwegs – aber nicht unbedingt auf Berührungen aus.​ Foto: Volker Boch 4 von 10 Orange, wie es sich für einen schönen bunten Käfer gehört, kam dieses Exemplar daher.​ Foto: Volker Boch 5 von 10 Haube auf und reingeschaut – das galt nicht nur bei diesem Porsche 924 auf dem Simmerner Schlossplatz, wo die schicken Oldtimer von zahlreichen Schaulustigen bestaunt wurden.​ Foto: Volker Boch 6 von 10 Fachlich ging es zu, als Manfred Lorey aus Gensingen den Besuchern auf dem Schlossplatz einen Einblick in seinen Opel Kapitän aus dem Jahr 1962 gab – der Einfluss des US-Konzerns General Motors ist beim Wagen zu erkennen.​ Foto: Volker Boch 7 von 10 Ein satter Hauch Italien wehte auch dank dieses Fiats bei der achten Auflage der Schinderhannes Classic.​ Foto: Volker Boch 8 von 10 Auf den Weg durch den Hunsrück an die Mosel und wieder zurück in Richtung Start- und Zielort machten sich die 75 Teams, die teilnahmen.​ Foto: Volker Boch 9 von 10 Zieleinlauf: Nach der 150 Kilometer langen Ausfahrt ging es auch für den prächtigen Opel Kapitän in Simmern auf die letzten Meter.​ Foto: Volker Boch » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Als die Fahrzeuge am Nachmittag wohlbehalten zurückkehrten auf den Schlossplatz, war die Zeit der Zaungäste gekommen. Zahlreiche Autofreunde und Neugierige nutzten die Chance, einen Blick auf die raren Fahrzeuge zu erhaschen. Zwar waren nicht nur „echte“ Oldtimer zu bestaunen, sondern auch sogenannte Youngtimer, die noch ein wenig in den Garagen und unter den bewahrenden Händen ihrer Besitzer „reifen“ müssen, um ein wahrer Oldtimer zu werden. So gab es auch jüngere Autos auf dem Schlossplatz zu sehen wie den beliebten Alfa Romeo Spider oder gar einen Trabant und so manchen „Alltagsklassiker“.

Die meisten Blicke zog allerdings der Mercedes 170 V von Karl-Günter Berger aus Kastellaun auf sich. Denn der Wagen präsentierte sich nicht nur überaus gepflegt und in einem hervorragenden Zustand, sondern stellte zugleich mit Baujahr 1938 ein wahres Schätzchen dar. Deutlich jünger, aber ebenso eine Rarität war der Opel Kapitän, den Manfred Lorey aus Gensingen steuerte. Der optisch an die Zeit des Rock 'n' Roll erinnernde, ausladend designte Wagen imponierte nicht allein aufgrund seiner an verschiedene US-Ikonen der 1950er erinnernde Linienführung, sondern auch aufgrund seiner Ausstattung und Motorisierung. Die 2,5-Liter-Maschine mit 90 Pferdestärken, die auch im legendären Lieferwagen Opel Blitz eingebaut war, stellte zur Bauzeit des Wagens 1962 etwas Besonderes dar. Kein Wunder, dass sich zu diesem Kapitän einige Fachgespräche ergaben.

Klassische Hingucker vom Jaguar bis zum Porsche

Weitere klassische Hingucker wie ein Jaguar XJ 12, Cabrio-Käfer, 911er-Porsche oder auch andere Fahrzeuge aus den diversen Schmieden erfreuten die Besucher des Zieleinlaufs auf dem Schlossplatz. Vor dem Schloss nahm auch Stadtbürgermeister Andreas Nikolay die Autofreunde in Empfang. „Sportlich“ zugegangen war es zuvor auf dem 150 Kilometer langen Kurs vom Hunsrück zur Mosel und zurück. Bei stabiler Witterung wurde die achte Auflage der Schinderhannes Classic zu einem weiteren Erfolg. Volker Boch