61 Realschüler verabschieden sich vom Marienberg

61 Schülerinnen und Schüler der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard hatten ihren letzten Tag in der Schule gebührend gefeiert.

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a und 10b der Bischöflichen Realschule Marienberg in Boppard freuten sich mit Schulleiterin Magdalena Mohr-Quadt (vorne 2. von links), Konrektor Torsten Schambortski (links), Klassenlehrer der 10a Benedikt Lauer (vorne rechts) und Klassenlehrerin der 10b Stephanie Enzel (vorne 2. von rechts) über ihre erfolgreichen Schulabschlüsse.

Foto: Realschule Marienberg

Mit einem Gottesdienst in der Basilika St. Severus Boppard unter Leitung von Diakon Bernd Hammes und einem Festakt in der Mehrzweckhalle machten sich die jungen Menschen nach sechs Jahren Schulzeit an Boppards Bistumsschule auf ins Leben. In einem bunten Programm ließen die Zehntklässler ihre Schulzeit für Eltern, Lehrer und Schulleitung Revue passieren.

„Baking bread – Ihr habt es gebacken bekommen“, griff Schulleiterin Magdalena Mohr-Quadt in ihrer Rede das Zehnermotto auf. Sie freute sich, dass ein erfolgreicher Jahrgang aus den Zutaten, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden, erfolgreiche Ergebnisse geschaffen hätten.

Neben Dank an verdiente Schülerinnen und Schüler sowie engagierte Eltern zog Mohr-Quadt einen Vergleich zwischen Brotbackkunst und Schule. „Jede und jeder von Euch hat in der Klasse seinen eigenen Charakter entwickelt – ganz so wie die Vielfalt in den Backstuben“, zog Mohr-Quadt Bilanz und entließ die Schüler mit Tipps fürs Leben.

Auch die Klassenlehrer Stephanie Enzel und Benedikt Lauer gaben ihren ehemaligen Schützlingen beste Wünsche mit auf den Weg.

Besonders hervorgehoben wurden Schüler als jeweils Klassenbeste: Für die Klasse 10 a erreichte als Jahrgangsbeste Anne Brosowsky ihren Sekundarabschluss I mit einem Durchschnitt von 1,0. Aus der Klasse 10 b gehen mit einem Schnitt von 1,6 Lilia Roder und Franziska Gras von der Schule.

Aus Trier hatte Bischof Stephan Ackermann in einem Schreiben den Schülerinnen und Schülern Gottes Segen mit auf den Weg gegeben. Für besonderes Engagement in der Schule erhielten Julia Hammes die Belobigung der Ministerin, und Ann Katrin Theisen und Felix Rinker die Auszeichnung der schuleigenen Stiftung.

Mit einer Diashow erinnerten die Klassen an ihre Zeit am Marienberg. Die Zehner selbst verabschiedeten sich mit dem Lied „Das kann uns keiner nehmen“.

In Abschiedsreden äußerten die Vertreter der 10 a und der Klasse 10 b ihren Dank an die Klassenlehrer, an das gesamte Kollegium und die Schulleitung sowie an die Familien. Die Elternvertreter Ulrike Bourry und Rebecca Schäfer bedankten sich für das gute Miteinander von Schule und Elternhaus in den vergangenen sechs Jahren am Marienberg.