500 Schottenfans aus über 60 Clans hatten ihren Spaß

Sohren

Am Wochenende wurden in Sohren rund um die Bürgerhalle die Highland Games mit dem 15. Musik-Festival gefeiert. Die Spiele waren mit großer Spannung erwartet worden. Der Verein „Hunsrück Highlander“ hatte monatelang darauf hingearbeitet. Die Hauptverantwortlichen vom Vorstand, Mike Eiserloh, Jonas Bongard, Erhard Schmidt, David Hoffmann, Daniel Bartz und Peter Schmidt, hatten alles bis ins kleinste Detail geplant und organisiert, am Samstag war dann alles bereit, und die Spiele nach schottischem Vorbild konnten pünktlich bei strahlendem Sonnenschein beginnen.