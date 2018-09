25 Jahre Höhenrettung Boppard: Ein Rückblick

Die Höhenretter der Stadt Boppard feiern in diesem Jahr Jubiläum. Vor 25 Jahren wurde die Gruppe von Friedhelm Betzing und dem ehemaligen Wehrleiter Rudolf Dores gegründet.

Friedhelm Betzing war damals beruflich im Ausbildungszentrum am Funkmast Fleckertshöhe tätig. Zeitgleich war er Gruppenführer beim Löschzug Bad Salzig. Er setzte sich maßgeblich dafür ein, dass die Höhenrettungsgruppe aus aktiven Feuerwehrleuten verschiedener Löschzüge gegründet wurde. Wehrleiter Rudolf Dores unterstützte ihn dabei.

Dores war damals bei der Berufsfeuerwehr in Frankfurt beschäftigt. Hier gab es bereits eine Höhenrettungsgruppe (HÖRG). Ausschlaggebend für die Gründung war die fehlende Ausbildung bei der Feuerwehr in Sachen Rettung aus Höhen und Tiefen. Heute leitet die Facheinheit Höhenrettung, die überall dort eingesetzt wird, wo die normale Ausrüstung der Feuerwehr nicht ausreicht, Jan Mallmann, Stellvertreter ist Jörg Puth.

Die nächsten Höhenrettungslandeseinheiten sind in Ingelheim und Trier stationiert. Daneben gibt es weitere Einheiten bei der Feuerwehr in Saarburg, Kaiserslautern und in Wernersberg (Annweiler am Trifels). Boppard ist somit die älteste und nördlichste Einheit in Rheinland-Pfalz und die einzige im Rhein-Hunsrück-Kreis.

„Es war eine knochenharte Ausbildung. Es gab einen Lehrgang für Rheinland-Pfalz an der Brand- und Katastrophenschutzschule in Heyrothsberge (Sachsen-Anhalt), aber die Ausbildung war gut“, erinnert sich Friedhelm Betzing. Sechs Wochen nach der Gründung wurden die Höhenretter nach einem Blitzeinschlag an die Bopparder Sesselbahn gerufen. „Die Bahn stand still. Etliche Fahrgäste, darunter ein Frauenkirchenchor im Alter von 55 Jahren und älter, konnten überwiegend mit Leitern gerettet werden. An einer Stelle war das Anlegen der Leiter nicht möglich. Mühsam kletterte ich an einem Mast hoch und gurtete die Fahrgäste ein. Das Abseilen sollte beginnen, da erhielt ich den Funkspruch, dass die Bahn wieder betriebsbereit sei“, erinnert sich Gründer Friedhelm Betzing an den ersten Einsatz der Höhenretter am 21. September 1993.

Vorschriften und Ausstattung

„Wir sind keine Elitetruppe der Feuerwehr, sondern Feuerwehrleute mit besonderer Ausbildung und besonderer Ausrüstung“, sagt Betzing rückblickend. Betzing wurde im Frühjahr 2013 nach 20 Jahren Höhenrettung mit dem Silbernen Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet, gleichzeitig übergab er das Staffelholz in jüngere Hände.

Damals begann die Rettung und Bergung mit der Arbeitsschutzausrüstung von der Telekom. Heute gibt es Vorschriften und viel umfangreichere Ausstattung. „Prüfungen und Untersuchungen sind heute Pflicht. Der Gerätewart der Höhenretter überprüft nach jedem Einsatz die Seile und tauscht gegebenenfalls aus“, sagt Betzing beim Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre.

Höhenretter werden immer öfter gebraucht. Beim Großbrand eines Getränkemarktes in der Kreisstadt Simmern (seilunterstützte Brandbekämpfung), eine abgestürzte Person auf dem Klettersteig im Bopparder Hamm, ein abgestürzter Fotograf am Loreleyfelsen oder die Fahrgastrettung nach technischem Defekt am Schrägaufzug zur Festung Ehrenbreitstein in Koblenz sind die jüngsten Einsätze der Facheinheit Höhenrettung. Immer häufiger werden die Höhenretter um Unterstützung gebeten. Aus- und Weiterbildung ist aus diesem Grund besonders wichtig.

Bei Bedarf bietet die Facheinheit Höhenrettung der Feuerwehr der Stadt Boppard einen 80 Stunden dauernden Grundlehrgang an. Die Ausbilder und Teilnehmer sind ehrenamtlich im Einsatz. Damit entfällt der lange Weg zum Institut für Brand- und Katastrophenschutz in Heyrothsberge (Sachsen-Anhalt). Dort wird in einem zweiwöchigen Ganztagskurs fachliches Wissen für Höhenretter vermittelt.

Vor wenigen Tagen ist der aktuelle Lehrgang mit drei Teilnehmern erfolgreich abgeschlossen worden. Mit dem theoretischen Unterricht im Feuerwehrgerätehaus Boppard beginnt der Lehrgang. Unter anderem werden Kenntnisse in Sachen Unfallverhütungsvorschriften, Knoten- und Materialkunde, Erste Hilfe, Rechtsgrundlagen und vieles mehr vermittelt. Im Anschluss erfolgt die praktische Ausbildung. Unter dem Begriff taktische Grundvarianten erhalten die Auszubildenden einen Einblick in die umfangreiche Arbeit der speziellen Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT). Systemaufbau, Anschlagpunkte, Seilbahn zwischen zwei Punkten (Biogasanlage im Industriegebiet Hellerwald), Abseilvorgänge, Tragerettung, Retten aus der Tiefe (Brunnen, Silo, Schacht), Retten aus dem Seil, Baumrettung (Geocacher, Gleitschirmflieger), Patiententransport in verschiedenen Varianten, Aufsteigen im Seil oder gesicherter Vorstieg (Gittermast oder Baukran) werden gefordert.

Annette Weske (Spay), Swen Trierweiler (Waldböckelheim) und Steffen Möcklinghoff (Buchholz) haben erfolgreich ihre Prüfung abgelegt und können ab sofort die Landesfacheinheit SRHT bei den unterschiedlichsten Einsätzen unterstützen.

Mitglied werden

Um Mitglied der Höhenrettung zu werden, sind folgende Kriterien Grundvoraussetzung: „18 Jahre alt, Feuerwehrausbildung als Truppführer, Tauglichkeit nachweisen (Untersuchung G26.3 und G41), sind die Kriterien für die Teilnahme am Grundlehrgang. „In diesem Jahr ist ein Lehrgang sicheres Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen bei der Rettungshundestaffel (RHOT) in Lahnstein geplant“, sagt Jan Mallmann.

Wie bei Feuerwehreinsätzen wird die Höhenrettungseinheit über die Leitstelle Bad Kreuznach alarmiert. Daneben unterstützen Jan Mallmann und Jörg Puth die Ausbildung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule im Fachbereich Absturzsicherung. Alle laufenden Kosten für die Facheinheit Höhenrettung übernimmt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier.

Eine großzügige Spende hat die Einheit vor wenigen Wochen von Renate Maurer (Boppard) erhalten. Davon wurde Material angeschafft, die im Jahresetat nicht vorgesehen ist und welches das umfangreiche Equipment ergänzt.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach