24 von 45 mit Mängeln: Polizei überprüft Lkw-Verkehr auf A61

Rhein-Hunsrück

Zu lange am Steuer, zu viele Mängel am Fahrzeug: Bei über die Hälfte der überprüften Brummis auf der A 61 gab es etwas zu beanstanden. Die Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Koblenz kontrollierte am Dienstag zwischen 9 und 15.30 Uhr auf den Autobahnparkplätzen „Struth“ und „Hundsheide“ zwischen Rheinböllen und Laudert den gewerblichen Personen- und Güterverkehr.