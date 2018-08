20 Jahre vorbildliche Bewirtschaftung: Boppard wird als Pionier des Waldes gewürdigt

Feierlich gewürdigt wurde am Dienstag das 20-jährige Bestehen der nachhaltigen Wald-Zertifizierung der Stadt Boppard und ihres Forstamtes. Im Rahmen einer zweitägigen Fachtagung gratulierten die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken und Branchenvertreter der Stadt um Bürgermeister Walter Bersch und insbesondere dem Forstamt um Leiter Gerd Loskant, die beide im Jahr 1998 den entsprechenden Erzeugervertrag mit dem Verband Naturland abgeschlossen hatten. „Ein solches Jubiläum feiert man nicht oft“, sagte Höfken.

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken lobte den verantwortungsvollen Umgang der Bopparder mit ihrem Stadtwald. Foto: Volker Boch

Den Stadtwald am Tag des Frühlingsbeginns und unmittelbar vor dem Internationalen Tag der Wälder besonders in den Blickpunkt zu stellen, passte zum Anlass dieses Jubiläums. In der Bopparder Stadthalle und ebenso bei einem Besuch im Stadtwald wurde die Pionierarbeit der Bopparder gewürdigt, die am 20. März 1998 den Vorstoß hin zu einer naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung ihres Waldes gewagt hatten. „Die Naturland-Richtlinien verpflichteten schon damals zum Verzicht auf den Anbau nicht heimischer Baumarten“, erinnerte Höfken, „das Forstamt musste außerdem auf den Einsatz von Chemikalien verzichten und 10 Prozent der Waldfläche als nicht zu bewirtschaftende Referenzfläche ausweisen.“ Hintergrund dieses historischen und damals heiß diskutierten Vorstoßes ist ein Bekenntnis zum nachhaltigen FSC-Standard, nach dessen Richtlinien seit 2011 auch der gesamte rheinland-pfälzische Staatswald zertifiziert ist. Wie Höfken in Boppard ausführte, garantiert dies einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Wald, der „als Lebensraum, als Ressource und Ort der Erholung“ erhalten und geschützt wird. „Nach Lübeck und Göttingen war Boppard der dritte Forstbetrieb mit dieser Zertifizierung in Deutschland“, sagte die Ministerin, die dem Vorreiter im Land ausdrücklich dankte.

Am Nachmittag ging es für die Festgäste im Rahmen einer Exkursion in den Bopparder Stadtwald. Julian Thiebes (2. von rechts) erläuterte den EVA-Prozess. Hierbei handelt es sich um die Einstellungs- und Verhaltensänderung in der Arbeitssicherheit, die eine Stellschraube zur Vermeidung von Arbeitsunfällen im Wald ist. An den Stationen zwei und drei ging es um integrierte Waldwirtschaft und den dynamischen Mischwald. Fotos: Suzanne Breitbach Foto: Suzanne Breitbac

Höfken erinnerte an die Bedeutung des Waldes auch vor dem Hintergrund extremer Abgasprobleme und Schwefelbelastungen, die in den 1980er-Jahren zum Streitthema wurden. Die Umweltkonferenz von Rio im Jahr 1992 beeinflusste die weitere Entwicklung. Eingeleitet wurde der Gedanke einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung – und der Weg hin zur FSC-Zertifizierung geebnet. Der Aufruf zu starker kommunaler Verantwortung sei in Boppard schon damals gehört worden.

„Die Verantwortlichen haben sich in die Pflicht nehmen lassen“, lobte Höfken. Ökologie und Ökonomie stünden dadurch nicht in einem Widerspruch, erklärte die Ministerin weiter, die auf vielfältige Verwertungsmöglichkeiten bis hin zur Energiewende hinwies. „FSC führt die Interessen zusammen“, sagte Höfken, von der Wirtschaft über soziale Verantwortung bis zu den Umweltverbänden. „Waldzertifizierungen sind kein Luxus“ – sondern „international vielleicht der einzige Weg, dass das soziale und ökologische Dumping im Bereich der Forstwirtschaft ein Ende findet“.

Der Dialog bei der Bopparder Fachtagung stand insofern vor allem unter dem Aspekt, dass die Zertifizierung dem Wald und der Gesellschaft nutzt. Dazu gehört auch eine auf 100 Prozent FSC-Zertifizierung ausgerichtete Möbelstrategie, die deutlich schwieriger umzusetzen ist als beispielsweise eine Umstellung auf 100 Prozent FSC-Nachhaltigkeit beim Papier. „Im Mainstream ist das immer noch nicht angekommen“, sagte Alexander Gege von der Otto-Gruppe, die ihr Holzmöbelsortiment bis 2020 auf FSC-zertifizierte Produkte umstellen möchte. „Die große Masse der Kunden entscheidet nach anderen Kriterien“, erläuterte Gege. Dies bedeutet, analog zur Lebensmittelwirtschaft oder dem Textilmarkt, dass eine nachhaltige, ökologisch und auch sozial vertretbare Produktion gegenüber konventionell hergestellten Artikeln im Hintertreffen ist.

Neben Schwierigkeiten beim Absatz skizzierte Gege auch eine mangelhafte Verfügbarkeit von FSC-zertifizierten Holzwerkstoffen in Deutschland. Offensichtlich gibt es auf dem Zuliefermarkt zudem mitunter keine preisliche Unterscheidung zwischen Hölzern mit oder ohne Nachhaltigkeitszertifikat. Das Bopparder Forstamt hat unterdessen sehr gute Erfahrungen mit dem FSC-Zertifikat gemacht.

20 Jahre nach dem Beginn der nachhaltigen Ausrichtung ist Boppard noch immer ein Pionier – als einzige waldbesitzende Kommune in Rheinland-Pfalz, die sich den strengen Naturland-Vorgaben verpflichtet. Dazu gehört, dass 302,8 Hektar Waldfläche aus der Bewirtschaftung genommen wurden.

Von unserem Chefreporter Volker Boch