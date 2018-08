18. bis 20. Mai: Liederfest lockt an drei Tagen auf die Waldeck

Das traditionsreiche Liederfest auf Burg Waldeck bereichert mit hochkarätigen Künstlern und Nachwuchstalenten vom 18. bis 20. Mai den Kultursommer Rheinland-Pfalz. Dieser steht im Raiffeisenjahr 2018 unter dem vielschichtigen Motto „Industrie-Kultur“. Klar, dass zum 200. Geburtstag des Erfinders der Genossenschaft auch das engagierte politische Lied auf dem Programm steht.

Eine einzigartige Atmosphäre erwartet die Besucher an drei Tagen an Pfingsten beim Liederfest auf der Waldeck.

Foto: Werner Dupuis

Welche Bühne wäre hier besser geeignet als die, die schon in der 1960er-Jahren die damals aufkommende Liedermacherbewegung groß gemacht hat? Das Gelände der Burg Waldeck war die Kulisse für legendäre Open-Air-Festivals, auf denen Größen wie Hannes Wader, Franz-Josef Degenhardt, Joana, Reinhard Mey, Dieter Süverkrüp und Walter Mossmann ihre ersten Auftritte hatten. Hier entstand eine reflektierte musikalische Gegenstimme zu dem süßlichen Heile-Welt-Schlager der Nachkriegszeit. Viele der Einflüsse und Ideale, die damals einen künstlerischen Ausdruck im Lied fanden, prägen auch die jungen Musiker heute.

Manfred Maurenbrecher ist an Pfingsten auf der Waldeck zu erleben.

Foto: Yvonne und Klaus Dollinger

Das Programm des Liederfests bietet eine abwechslungsreiche Mischung witziger, nachdenklicher und berührender Darbietungen etablierter und aufstrebender Künstler, die alle eines gemeinsam haben: Sie setzen sich auf intelligente und mitreißende Weise mit der Frage auseinander, wie man in unserer modernen Welt Mensch sein kann. Ein Teil der Antwort lautet: Musik machen hilft.

Der Freitagabend beginnt um 20.30 Uhr mit Jens Kommnik. Der virtuose Gitarrist ist ein führender Vertreter des Celtic Fingerstyle. 2012 wurde er als erster und bisher einziger Deutscher All Ireland Champion. Er arbeitete mit Reinhard Mey, Werner Lämmerhirt, Ian Melrose, Allan Taylor, Klaus Weiland und Liam O’Flynn zusammen. Auf der Waldeck tritt er solo auf. Um 22 Uhr übernehmen Schnaps im Silbersee. Mit zwei Gitarren, einer Geige und drei Stimmen begeistert die Band Publikum, Presse und Kollegen gleichermaßen.

Am Samstag geht es um 11.30 weiter mit Bürger from the Hell. Er persifliert die Musikindustrie, wie es nur jemand kann, der es in der Pop- und Rockmusik zur Meisterschaft gebracht hat. Der preisgekrönte Absolvent des Richard-Strauss-Konservatoriums ist Mitglied der Münchener Lach- und Schießgesellschaft.

Matthias Ningel übernimmt um 15 Uhr die Bühne. Er ist ein Meister der überraschenden Wendung und der fröhlichen Selbstironie und stellt sich als orientierungsloses, nur bedingt überlebensfähiges Muttersöhnchen dar. Klavierspielen, erzählen, mit dem Publikum flirten – all das geht ihm federleicht von der Hand.

Um 16 Uhr tritt Falk auf. Seine musikalischen Skizzen watschen unsere First-World-Problemchen en passant ab, umreißen aber auch nachdenklich eine Welt, die etwas zu lustvoll in den Abgrund zu starren scheint. Der Clown mit Herz, Hass und Humor wurde 2017 Sieger des Turiseder Troubadorums.

Der Abend beginnt um 20 Uhr mit dem Songschreiber Manfred Maurenbrecher. Er ist schwer zu verorten, trifft aber punktgenau. Seine Welt ist dunkel, verschroben, traurig, düster, tief und hat doch auch eine leichte und witzige Seite. Den Schlusspunkt des zweiten Tags setzt ab 22 Uhr Sarah Lesch. Sie zählt seit Jahren zu den umtriebigsten und produktivsten Liedermachern. Ihre Arbeit begeistert ein großes und junges Publikum und wurde vielfach preisgekrönt.

Am Sonntag startet das Programm mit der offenen Bühne, auf der ab 11.30 Liedermacher Carsten Langner junge Talente vorstellt. Um 13 findet das traditionelle Pfingstgespräch statt. Dieses Jahr ist es eine Diskussion über „Liedermachen heute“, die Fee Badenius und Sarah Lesch gestalten.

Annett Kuhr singt ab 15 von „einfachen Dingen“ mit ihrer samtenen Baritonstimme. Doch nicht weniger beeindruckend als der Gesang der Liedermacherin sind die Poesie der Texte, die wunderschönen Melodien und die ungewöhnlichen Gitarrenarrangements.

Ab 16 tritt Carsten Langner auf. Der Songpoet wird begleitet von Adax Dörsam. Reinhard Mey lobt das „perfekte Schreibhandwerk“ des jungen Kielers, Chansonsängerin Joana schwärmt von seinen „wunderschönen Texten“ und dem „fabelhaften Gitarrenspiel“, und Liedermacherlegende Hannes Wader gibt ihm schlicht die Note „sehr gut“.

Das Trio 3 D betritt um 20 Uhr die Bühne. Die Brüder präsentieren mit Gitarre, Fagott und Klarinette einen trickreichen Mix von eigenen Kompositionen, Popsongs und klassischen Werken, die spannungsreich miteinander verknüpft im ganz eigenen Akustiksound dargeboten werden.

Den krönenden Abschluss am Sonntag bildet ab 22 Uhr Fee Badenius. Sie sieht mit dem Herzen, ohne dabei kitschig oder belanglos zu werden, verzichtet in ihren humorvollen Texten auf beißenden Spott, verächtliche Ironie oder lärmende Aggression.

Badenius ist sie von einer so unangestrengt liebenswerten Natürlichkeit, dass man sie sofort mag und sich in dem, was sie mit glockenklarer Stimme vorträgt, bereitwillig gespiegelt findet.