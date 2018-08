15 Betriebe für Servicequalität ausgezeichnet

Servicequalität und Barrierefreiheit von touristischen Betrieben standen auf dem Prüfstand. Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing hat 15 Betriebe und touristische Einrichtungen entlang des Romantischen Rheins, zwischen Bingen/Rüdesheim und Remagen/Unkel, mit den Siegeln „ServiceQualität Deutschland“ und „Reisen für Alle“ ausgezeichnet.

Auszeichnung für die Leistungen von Betrieben im Bereich des Romantischen Rheins: Die fortlaufende Garantie für gleichbleibend hohen Service erfuhr ebenso Anerkennung, wie die Gewährleistung von Barrierefreiheit. Wirtschaftsminister Volker Wissing (8. von rechts) verlieh Urkunden und lobte die Betriebe für ihre Leistungen. Foto: Godehard Jurascheck

Die Zertifizierungsveranstaltung fand in feierlichem Rahmen im Kurfürstlichen Schloss in Mainz statt, bei der insgesamt 105 rheinland-pfälzische Betriebe ausgezeichnet wurden.

„Eine solche Auszeichnung zeigt den vorbildlichen Servicegedanken der Touristiker in der Region“, sagte Marion Barber, Projektleiterin der Romantischer Rhein Tourismus GmbH. „Es freut mich sehr, dass diese Betriebe die Qualitätswünsche der Kunden ernst nehmen“, so Barber weiter.

Insgesamt umfasst die Liste der in der Sparte „ServiceQualität Deutschland“ zertifizierten Betriebe am Romantischen Rhein nun 53 Betriebe. Darüber hinaus sind jetzt insgesamt 33 Unternehmen mit dem Siegel „Reisen für Alle“ ausgezeichnet. Das Siegel der Initiative „ServiceQualität Deutschland in Rheinland-Pfalz“ wird Betrieben verliehen, die eine hohe Dienstleistungsqualität in ihrem Unternehmen sicherstellen und diese kontinuierlich fördern.

Das Siegel „Reisen für Alle“ erhalten Betriebe, die unterschiedliche Grade der Barrierefreiheit sicherstellen können.