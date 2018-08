1150 Wanderer nehmen den Saar-Hunsrück-Steig in Beschlag

Aus unserem Archiv

Rhein-Hunsrück

1150 Wanderfreunde – so viel wie noch nie – nahmen am neunten Saar-Hunsrück-Steig Wandermarathon teil, der erstmals auf der 2015 eröffneten Verlängerung von Deutschlands höchstbewertetem Wanderweg stattfand. Die Teilnehmerzahl war limitiert; aufgrund des großen Interesses waren alle Strecken bereits im Vorfeld ausgebucht, so dass am Veranstaltungstag selbst keine Nachmeldungen mehr möglich waren.