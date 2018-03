Zwölftes Currywurst-Festival in Neuwied: Von schwarzen Würsten und bunten Soßen

In der Deichstadt dreht sich seit Freitagmittag wieder alles um die Wurst. Beim zwölften Currywurst-Festival in Neuwied rückten insgesamt 40. Gastronomen an, um die Besucher mit ihren Kreationen zu überzeugen. Wir haben uns mal für Sie umgeschaut und fünf Trends abseits von scharfen Experimenten ausgemacht:

Egal ob Lamm, Kalb oder Pferd, Käsewurst, Kräuter- oder Kartoffel-Blutwurst-Füllung, auf dem Festival der Currywurst ist Vielfalt angesagt. Neben Schwein und Rind ist vor allem eine Fleischsorte besonders präsent auf dem diesjährigen Fest: Wild. Eine ganze Reihe an Gastronomen verkauft diesmal Würste aus Reh-, Hirsch- und Wildschweinfleisch. Wie Christoph Müller aus Steinach (Schwarzwald), dessen Stand mit Rehgeweihen geschmückt ist. Er setzt auf grobe Würste: „Nur dann kommt der volle Wildgeschmack durch.“ Eine Premiere gibt es am Stand von Horst Fischer. Seine patentierte „Schwarze Currywurst“ ist nicht nur wirklich komplett schwarz, sondern wird bei Wusch sogar noch mit einer schwarzen Soße angeboten. „Schwarz ist in Asien eine Glücksfarbe“ erklärt Fischer. Die Kunden meinen: „Die Optik ist etwas gewöhnungsbedürftig, geschmacklich ist es aber super“.

Die richtige Wurstsorte zu finden ist das eine, die passende Soße das andere. Hier ist alles erlaubt. Es gibt „Rote Beete-Himbeer-Soße, Apfel-Speck-Zwiebel-Marmelade, fruchtige Chutneys, Pilzragouts oder auch die „Soße mit dem Blubb (Rahmspinat, Parmesan und Curry). Wohl die längsten Zutatenlisten gibt es am Wagen von „Suchtfaktor“. Zur Thüringer Rostbratwurst darf zum Beispiel die Soße Karibik gewählt werden. Sie besteht aus frischer Banane, Zitronengras, Tahiti Vanille, Baby Ananas, Pfirsich und Curry Mubai.

Beilagenexperimente

Natürlich sind Brötchen und Pommes immer noch die beliebtesten Beilagen zur Currywurst. Doch auch hier werden die Anbieter immer kreativer. Einer experimentiert mit dem Brot und bietet eine Brioche -(Apostelkuchen) Variante an. Andere reichen Süßkartoffelpommes, Chips oder Tortillas dazu. Hier und da darf es auch etwas gemüsiger sein. Beim „Quartett“ des Foodhotels beispielsweise darf sich der Besucher nicht nur durch mehrere Soßen probieren, sondern erhält dazu auch noch ein Vanille-Kraut. In dem marinierten und geschmorten Spitzkohl ist echte Bourbon-Vanille verarbeitet.

Ein Hauch Dekadenz

Die Currywurst mit Blattgold gibt es schon einige Jahre am Stand von Antje Neitzert, neu ist allerdings die Soße mit dem Titel „St. Moritz“: Hier wird die Currywurst mit Champagner-Trüffelsoße kredenzt. An anderer Stelle gibt es die Trüffelwurst mit Champagnerschaum oder Trüffel Pommes mit Parmesan. Winzerwurst und Weinsoßen locken Feinschmecker an. Und für die kleinen Prinzessinnen hat Michaela Lanser beispielsweise Einhornsoße im Angebot. Zu der rosaroten Soße sagt Lanser: „Letztes Jahr hat noch keiner über Einhörner geredet..“ Nun sind sie quasi in aller Munde – auch beim Currywurst-Festival.

Das Auge isst mit

Einfach nur gute Wurst zu verkaufen reicht mitunter nicht. Deshalb wird die Präsentation der Würste immer aufwendiger. Da landen Safran-Fäden, Kürbiskerne oder Popcorn auf der Wurst und Beispiele werden ausgestellt. So auch am Stand von Christa Klinge aus Urmitz. Sie präsentiert in diesem Jahr unter anderem die Currywurst „Dschungelcamp“ und „Bachelor“. Beim ersten bekommt der experimentierfreudige Kunde etwas serviert, das zumindest optisch Spinnenbeinen, Kakerlaken und Co. ähnelt. Beim zweiten sorgen kleine Zuckerherzen und Rosen für Essensromantik. Und die Kinder? Die dürfen sich dank Lebensmittelfarbe über blaue Soße freuen.

Von unserer Redakteurin Christina Nover