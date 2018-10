Bei einem Unfall auf der B 42 zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl sind am Mittwochmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Die Straße musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Ein aus Richtung Hammerstein kommender Hyundai-Fahrer war in den Gegenverkehr geraten und frontal in den Peugeot eines 58-Jährigen gekracht, der in Richtung Neuwied unterwegs war. „Der 77-Jährige Unfallverursacher war uns ...