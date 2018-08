Zoo Neuwied beginnt größtes Bauprojekt seiner Geschichte

Der Bau der Südamerikahalle im Neuwieder Tierpark beginnt. Parallel dazu gibt's eine Malaktion für Kinder, bei der jeder Teilnehmer eine Freikarte bekommt.

In der künftigen Südamerikahalle wohnen auch die Springtamarine.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

32 Jahre ist es her, dass sich einige engagierte Neuwieder in ein großes Abenteuer stürzten: 1984 übernahmen sie den von einem Tierhändler ziemlich heruntergewirtschafteten früheren „Tierpark Hubertushof“ auf den Höhen von Heimbach-Weis und eröffneten den bis heute vom privaten Förderverein getragenen Zoo Neuwied. In der Zwischenzeit ist viel passiert: vom Bau der Seehundeanlage (1995) über das Lemurenhaus (2000), die Löwen- (2003) und die Pinguinanlage (2004) bis hin zur Menschenaffenanlage (2008) und dem Exotarium (2011). Der Neuwieder Zoo ist wissenschaftlich geführt, genügt modernen Ansprüchen, hält rund 1300 Tiere aus 165 Arten und ist der größte in ganz Rheinland-Pfalz.

Jetzt beginnt der Verein das nächste Projekt – und es ist das größte seiner bisherigen Geschichte: 3,7 Millionen Euro sind für den Bau der „Prinz Maximilian zu Wied“-Halle eingeplant. Untertitel: „Südamerika und mehr“. Denn hier sollen vor allem, aber nicht nur lateinamerikanische Tiere einziehen: Wickelbären, Faultiere, Ameisenbären, Totenkopfäffchen, Gürteltiere, Plumploris und viele nachtaktive Tiere wie zum Beispiel Fledermäuse.

Zum Vergleich der Dimensionen: Die Menschenaffenanlage hatte 1,26 Millionen Euro, die Seehundeanlage 1 Million D-Mark und das bis dato teuerste Einzelprojekt – das Exotarium – 1,55 Millionen Euro gekostet. Bei Letzterem waren daraus 500 Quadratmeter Besuchsfläche entstanden. Die neue Südamerikahalle wird ziemlich genau doppelt so groß.

Baustart hat sich verzögert

Ganz glatt lief es bislang allerdings nicht: Der Baustart hat sich fast eineinhalb Jahre verzögert, was vor allem daran lag, dass der nötige Neubau eines Huftierstalls alles andere als reibungslos lief und zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Zoo und bauausführender Firma führte. Mittlerweile ist die neue Anlage jedoch funktionstüchtig, und mit dem Abriss der alten Gebäude zwischen Restaurant und Futterhaus konnte begonnen werden.

Die Besucher, so versprechen Rollepatz und Direktor Mirko Thiel, werden von all dem allerdings fast nichts mitbekommen. Lediglich 100 Meter Weg müssen gesperrt werden, sagen sie.

Für den Förderverein ist der Neubau vor allem finanziell ein Wagnis, auch wenn das Land 2,3 Millionen Euro an Fördergeld zugesagt hat und die Stadt Neuwied 350 000 Euro gibt. Unter dem Strich bleibt 1 Million Euro, die der private Verein aufbringen muss. Das will er durch Eigenleistungen schaffen, er hofft aber auch auf Unterstützung: Wer will, kann ideeller Miteigentümer werden und bekommt im Gegenzug Spendenquittung und Urkunde. Ein Quadratmeter kostet 50 Euro.

Aktion: Größtes Zoobild

Das Ziel ist ehrgeizig: Der Neuwieder Zoo will laut seinem Wirtschaftsberater Dieter Rollepatz „das größte Zoobild, das es je gab,“ malen, um während der Arbeiten an der neuen Südamerikahalle den Bauzaun zu verschönern. Das heißt: Es soll nicht ein einzelnes, großes Werk entstehen, sondern es sollen viele kleine nebeneinander aufgehangen werden – möglichst quer durch den Tierpark -, die so ein großes Bild ergeben. Um das zu erreichen, setzt der Zoo auf die Hilfe seiner jungen Freunde: Jedes Kind, das sich an der Aktion beteiligt und ein selbst gemaltes Bild mit einem frei gewählten Zoomotiv einschickt oder vorbeibringt, bekommt dafür im Gegenzug eine Freikarte für einen Zoobesuch. Die Aktion läuft bis Ende April. Einzelne Bilder werden von unserer Zeitung veröffentlicht. Eine individuelle Prämierung findet nicht statt, jeder Teilnehmer dieses Rekordversuchs gewinnt. Wer mitmachen will, schickt sein Bild an den Zoo Neuwied, Waldstraße 160, 56566 Neuwied.