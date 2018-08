Zoo: Neubau der Südamerika-Halle hat begonnen

Sie ist mit einem Gesamtvolumen von 3,6 Millionen Euro das größte und teuerste Zoo-Projekt der vergangenen 20 Jahre: die Prinz Maximilian zu Wied Halle. Jetzt wurde der symbolische erste Spatenstich dafür gesetzt.

Foto: Ulf Steffenfauseweh

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Neuwied. Regen kommt selten gelegen. Gestern jedoch prasselte ein kräftiger Guss genau zum richtigen Zeitpunkt herunter: Denn beim ersten Spatenstich für die Südamerikahalle im Zoo verdeutlichte der Schauer, weshalb das Neubauprojekt für den beliebten Tierpark in Heimbach-Weis so wichtig ist. „Bei gutem Wetter läuft der Zoo praktisch von allein. Aber für schlechtes Wetter müssen wir zusätzliche Angebote schaffen“, hob auch Oberbürgermeister Nikolaus Roth in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zoo-Fördervereins hervor.

Der Neubau, der offiziell „Prinz-Maximilian-zu-Wied-Halle“ heißen wird, ist mit einem Gesamtvolumen von 3,6 Millionen Euro das größte und teuerste Zoo-Projekt der vergangenen zwei Jahrzehnte. Wenn das Gebäude im Frühjahr 2018 eröffnet, sollen hier verschiedene Kleinaffen, Faultiere, Ameisenbären, Tapire und freilaufende Vögel großzügige Gehege, zum Teil mit Außenanlagen, vorfinden.

„Zoologisch sehr schön und selten“, so formulierte es Direktor Mirko Thiel, soll vor allem das Untergeschoss werden. Hier entsteht ein Nachttierbereich mit einer Grotte für 200 bis 300 Fledermäuse sowie Bereichen für Wickelbären und Plumploris. Bei diesen Tieren wird mittels Beleuchtung und simulierter Sonnenauf- und -untergänge der Tag-Nacht-Rhythmus umgestellt, sodass die Besucher die eigentlich nächtlichen Aktivitäten beobachten können. „Die Tiere kommen alle aus solchen Anlagen, sodass es für sie kein Problem ist“, versicherte der Biologe.

Insgesamt, so Thiel, wird das neue Gebäude dabei helfen, die bereits in Heimbach-Weis vorhandenen Tiere noch besser unterzubringen und gleichzeitig das Angebot für die Besucher zu erweitern. Dazu gehört auch, dass das Restaurant vergrößert wird und ein Fenster mit Blick in die neue Halle bekommt.

Zu den Finanzen: Laut OB Roth stimmen die ersten Submissionsergebnisse durchaus positiv. „Wir hoffen, dass es dabei bleibt und wir keine bösen Überraschungen erleben“, sagte er und ergänzte, dass das bauausführende Büro (JKL) bislang „immer sehr seriös kalkuliert“ habe.

Von den 3,6 Millionen Euro Gesamtvolumen übernimmt das Land 2,3 Millionen Euro, die Stadt steuert 341 000 Euro bei. Die verbleibende rund 1 Million Euro muss der Förderverein als Träger des Zoos aufbringen. Dies soll aus Eintrittsgeldern und Spenden geschehen. In diesem Zusammenhang hofft der Zoo auf viele ideelle Miteigentümer. Ein symbolischer Quadratmeter kann für 50 Euro gekauft werden.