Claudia Verlande ist entsetzt, verzweifelt und fühlt sich hilflos der Willkür Dritter ausgeliefert. Die Patientin der Westerwaldklinik in Waldbreitbach ist während ihrer Reha auf einen Rollstuhl angewiesen – und hat jetzt in einer Notlage „eine schlechte Erfahrung“ mit einem Taxi-Unternehmen aus dem Kreis Neuwied machen müssen. „Dabei hätte es durchaus Mittel und Wege für eine bessere Lösung des Problems gegeben“, beklagt sie in einem Schreiben an die RZ.

Doch der Reihe nach: Die stark gehbeeinträchtigte Claudia Verlande weilt zur Rehabilitation in der Westerwaldklinik. Beim Frühstück beißt sie beherzt in ein Körnerbrötchen. Dabei bricht ein gutes Stück vom Zahn ...

Lesezeit für diesen Artikel (584 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.