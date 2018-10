Die Bewährungsprobe kommt unerwartet: „Die albanische Mafia hat doch nach der Wende unsere Sozialkassen geplündert“, behauptet die Frau am Tischende. Für Deutschen wie sie gebe es im Land doch keine Demokratie, für sie müsse endlich mal jemand eintreten. Plötzlich sehen sich die Teilnehmer des Stammtischs Lebendige Demokratie, die sich im Neustädter Mehrgenerationenhaus (MGH) treffen, dem gegenübergestellt, was sie eindämmen wollen: pauschale Schuldzuweisungen gegen Migranten, Zweifel am demokratischen System, die sie auch als Folgen rechtspopulistischer Agitation sehen.

Mit der wütenden Bürgerin, einer Frau in ihren 60ern mit langen weißen Haaren, entwickelt sich eine Diskussion, die aber in Sprachlosigkeit endet. Mit ihren Argumenten dringen die engagierten Stammtischler, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (660 Wörter): 2 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.