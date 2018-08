Windkraftverfahren für die Kuhheck: Betreiberin liefert Artenschutzgutachten nicht

Bereits vor drei Jahren hat die Neuwieder Kreisverwaltung der Investorenfirma EAP Altus vier Windkraftanlagen in der Marienhausener Exklave "Kuhheck" im Westerwaldkreis genehmigt. Gleichwohl dreht sich in der bewaldeten Senke bis heute kein einziges Windrad, geschweige denn ist mit dem Bau begonnen worden. Widersprüche gegen die Baugenehmigung im Rahmen eines privilegierten Verfahrens nach Baugesetzbuch und Bundesimmissionsschutzgesetz vom BUND-Landesverband und von einigen Privatleuten aus den umliegenden Dörfern haben das verhindert. Bis heute wird deshalb vor Gerichten und Kreisrechtsausschuss verhandelt – bisher ohne Ergebnis. Das ändert sich auch nach der öffentlichen Anhörung vor dem Kreisrechtsausschuss noch nicht.

Klaus Müller, der als Mitarbeiter der Verwaltung dem Kreisrechtsausschuss (KRA) in dieser Sache vorsteht, informierte die streitenden Parteien zunächst über eine neue Entwicklung. Demnach bahne sich ein Betreiberwechsel an. Die Energie Baden-Würtemberg AG (EnBW) wird wohl das Genehmigungsverfahren anstelle der Firma EAP Altus, der derzeitigen Genehmigungsinhaberin, fortführen. Aus Sicht von Müller ist das legitim. Die Genehmigung für vier Windräder tangiere das nicht.

Hinzu kommt: Inzwischen habe sich ein Dienstleister der Telekom beim Kreis gemeldet, der in der Kuhheck einen Richtfunkmast betreibt. Eine Prüfung, ob dieses Interesse mit der Windkraftplanung der Betreiberin kollidiert, stehe noch aus.

Allerdings ist die Betreiberseite damit noch lange nicht am Ziel. Sowohl Verwaltungsgericht (VG) als auch Oberverwaltungsgericht (OVG) hegen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Genehmigung – und forderten neue Artenschutzgutachten inklusive Stellungnahme der Oberen Naturschutzbehörde in Koblenz, ehe das Ganze vor dem KRA weiterverhandelt werden sollte. Die bisher vorliegenden Gutachten sind inzwischen schon ein paar Jahre alt. Doch genau beim Thema Gutachten liegt der Hase im Pfeffer. Klaus Müller machte in der Anhörung unmissverständlich klar, dass er lang genug auf das Artenschutzgutachten gewartet habe, dass die Betreiber laut Eilentscheidungen von VG und OVG vorzulegen haben. "Dass das so lange dauert, ist nicht nachvollziehbar", sagte er und kündigte an, dass der KRA der Betreiberin eine Frist setzen werde, bis wann das Gutachten vorzuliegen habe. Er sprach dabei von "etwa einem Monat". Solange werde das Verfahren ausgesetzt.

Dass inzwischen zwei Jahre ohne sichtbare Fortschritte ins Land gegangen sind, missfällt auch dem BUND als Widerspruchsführer samt der Bürgerinitiative "Rettet die Kuhheck" und den betroffenen Kommunen im Schlepptau. Ein BI-Sprecher interpretierte das Warten auf das Gutachten als sicheres Zeichen dafür, dass die Betreiberseite mit dieser Experteneinschätzung auf der Verliererseite stehen würde und deshalb auf Zeit spiele. Die Widerspruchsseite verfügt hingegen über ein aktuelles Gutachten, das sie jedoch noch zurückhält. Bürgerinitiative und Kommunen sehen sich von der Gegenseite, die gewohnt sei, Interessen in Rechtsverfahren durchzudrücken, gezwungen, zu taktieren. Wie der BI-Sprecher weiter sagte, könnte die Widerspruchsseite das Ass spätestens bei der nächsten Runde vor Gericht aus dem Ärmel ziehen. Zum Gutachten selber sagte er nur so viel: "Es spricht nicht für Windräder in der Kuhheck."

Dabei ließ er durchblicken, dass sich seit Verfahrensbeginn und den ersten Artenschutzgutachten, die die Standorte von bedrohten Tieren wie Rotmilanen offenbarten, "kriminelle Dinge" in der Kuheck ereignet hätten. Die Rede war von Horsten, die plötzlich verschwunden waren, einem abgeschossenen Rotmilan und verschwundenen Jungtieren.

Wie dem auch sei: Sollte die Betreiberin innerhalb der Frist kein Artenschutzgutachten auf den Tisch legen, "wird der Kreisrechtsausschuss nach Faktenlage entscheiden", so Müller. Dann könnte die Genehmigung aufgrund artenschutzrechtlicher Belange gekippt werden. Das wiederum zieht wohl erneut Gerichtsverfahren nach sich. Die neuen Richtlinien der Landesregierung, die im Landesentwicklungsplan 4 etwa zu den fixen Abständen von Windrädern zur Wohnbebauung festgehalten werden sollen, spielten zunächst keine Rolle, weil die Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung 2013 ausschlaggebend sei.

Unabhängig davon bestätigte der Dierdorfer Bürgermeister Horst Rasbach auf Frage der BI, dass in diesem Jahr ein neuer Vertrag zwischen der Betreiberin und der Gemeinde Marienhausen geschlossen worden ist. Ob es dabei um vier Windräder oder – wie von der BI vermutet – nur noch um drei geht, entzog sich seiner Kenntnis.

Sollte die Genehmigung Bestand haben, kündigte Wilfried Oettgen, Ortsbürgermeister von Roßbach/Ww. permanente Messungen an. Und sollten Grenzwerte überschritten sein, zögere man nicht bis vor den Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu ziehen.

Von unserem Redakteur Ralf Grün