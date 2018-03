Windkraft: Droht endloser Rechtsstreit um die Kuhheck?

Mit der Frage, ob in der Marienhausener Exklave „Kuhheck“ Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, beschäftigen sich Rechtsinstanzen bereits seit fünf Jahren. Aktuell kamen die streitenden Parteien, der BUND als Widerspruchsführer gegen die einstmals erteilte Genehmigung auf der einen Seite, die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Neuwied und die EnBW Altus Projektgesellschaft mit ihrem Rechtsbeistand auf der anderen, zu einer Verhandlung vor dem Kreisrechtsausschuss zusammen. Das Gremium unter Vorsitz von Klaus Müller versuchte, unter anderem Licht in den zuletzt entflammten Gutachterstreit zu bringen.

Bürger aus Roßbach, Freirachdorf und Maroth, viele in der BI „Rettet die Kuhheck“ engagiert, wollen keine Windräder in der Kuhheck. Archiv

Schwarzmilan und Rotmilan, die auch Brutverhalten zeigten und Jungtiere im Horst betreuten, hatte der vom BUND beauftragte Gutachter während seiner zweijährigen Beobachtungsphase 2014/2015 nachgewiesen. Dabei gelang später sogar noch der Nachweis eines Schwarzstorchenpaares, für das noch eine Raumanalyse (Fluglinienanalyse, die den Lebensraum beschreibt) aussteht. Diese Analyse hatte der Gutachter für die beiden Milanarten bereits gemacht und dabei Konfliktpotenzial im Hinblick auf die Windradstandorte erkannt. Dabei wies er auf die Mittelgebirgslage hin, die ihn dazu gezwungen habe, mehr Beobachtungspunkte als üblich einzurichten, um das Gebiet abzudecken.

Unabhängig davon genießen jedenfalls alle drei Vögel einen besonderen Schutz und stellen für die Ansiedlung von Windkraftanalgen hohe, oftmals unüberwindbare Hürden dar. Daran erinnerte der Rechtsbeistand des BUND den Kreisrechtsausschuss, der in einer früheren Entscheidung genau das als Ausschlussgrund für Windräder in der Kuhheck geltend gemacht habe. Klaus Müller sah die Rechtsbindung aufgrund weiterer Entscheidungen seither offenbar nicht unbedingt als gegeben an. Er kündigte an, diese Frage im Kreisrechtsausschuss noch einmal zu prüfen. Übrigens: Bereits ein früheres von der VG Hachenburg in Auftrag gegebenes Gutachten, hatte in unmittelbarer Nähe zur Kuhheck „sehr großes Konfliktpotenzial“ bescheinigt, sagte eine VG-Vertreter in der Verhandlung.

Der von Altus beauftragte Gutachter, der sich im Gegensatz zu seinem Kollegen auf die vorgegeben Mindestzahl von drei Beobachtungspunkten beschränkte hatte, fand keine Hinweise auf den Schwarzmilan. Seine Bitte an den Kollegen, ihm den Horst zu zeigen, sei ungehört geblieben. Der Gutachter des BUND wiederum begründete das mit der Unsicherheit, was daraus erwachsen könne, wenn er sein Wissen preisgibt. Zumal einer der brütenden Schwarzmilane „unter mysteriösen Umständen“ tot unterhalb des Horstes gefunden worden sei.

In Sachen Rotmilan führte die Raumanalyse des von Altus beauftragten Experten zu dem Schluss, dass genau über den geplanten Standorten für die Windräder beim Thema Tierschutz weitgehend alles im grünen Bereich läge, also die Abstände artenschutzgerecht seien. Davon abgesehen warf der Gutachter seinem Kollegen vor, auch außerhalb der Bewertungsgrenze beobachtet zu haben, was das Ergebnis verzerre.

Wie dem auch sei, da die Existenz eines Schwarzstorchpärchens unweit eines früheren Vorkommens auch von Behördenseite als nachgewiesen gilt, ist der Abstand des Horstes von den potenziellen Windkraftstandorten entscheidend. Laut Gutachter des BUND liegt der Horst innerhalb des Dreikilometerradius, der als Schutzraum festgelegt ist.

Die Mitglieder der BI „Rettet die Kuhheck“, meist Bürger aus dem umliegenden Dörfern Roßbach, Freirachdorf und Maroth, die ebenfalls an der Verhandlung teilnahmen, hegten neben ihrem Kampf für den Natur- und Artenschutz auch Bedenken hinsichtlich vieler Details, die sich bei den geplanten Windkraftanlagen geändert hätten. brachten ihre Unsicherheiten im Hinblick auf die Dimensionierung der Windräder zum Ausdruck.

Der BUND beantragte schließlich die Aufhebung der Genehmigung, was Ina Heidelbach als Vertreterin der Unteren Naturschutzbehörde ablehnte. Klaus Müller hielt fest: „Der Kreisrechtsausschuss wird aufgrund des Verfahrensstandes eine Entscheidung treffen. Gegebenenfalls wird das Ganze wieder vor Gericht gehen.“ Der Rechtsbeistand des Investors machte deutlich: „Aus unserer Sicht sind die Bedenken des Gerichtes ausgeräumt. Wir bezweifeln, dass ein weiteres Gutachten zu neuen Erkenntnissen führt.“ Da man auf Investorenseite unter zeitlichem Druck sei, „müssen wir auf eine Entscheidung bestehen“.

Eine Alternative wäre ein weiteres unabhängiges Gutachten, wie es die Vertreter der SGD Nord in der Verhandlung vorgeschlagen hatten. Dabei soll es sich um ein sogenanntes Obergutachten handeln, das sich nur mit der Methodik der beiden vorliegenden Fachgutachten beschäftigen würde. Das brächte zumindest rechtliche Sicherheit, „andernfalls könne der Rechtsstreit noch bis zum Sankt Nimmerleinstag andauern“, sagte Klaus Müller.

