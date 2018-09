1979 ist Willy Brandt nach Unkel gezogen und hat dort bis zu seinem Tod 1992 gelebt. Am 30. April des Umzugsjahres taucht in seinem Terminkalender erstmals die Notiz „Heimfahrt nach U.“ auf. Dieser Hinweis auf die „Heimfahrt“ spiegelt offenbar das, was den Weltbürger und Friedensnobelpreisträger mit der kleinen Stadt vor den Toren Bonns verbunden hat. Sie wurde zur Heimat, hier bezog er seine erste eigene Wohnung „auf deutschem Boden“, dort hat er geheiratet und später sein Haus am Rheinbüchel gebaut. Dort war er zu Hause. Dort hat er sich wohlgefühlt.

Warum ausgerechnet Unkel? Dieser Frage geht das erste Heft der neuen Schriftenreihe der Bürgerstiftung Willy-Brandt-Forum auf den Grund, das den Titel „Heimfahrt nach U.“ trägt. Eigentlich sollte das Werk im ...

Lesezeit für diesen Artikel (459 Wörter): 1 Minute, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.