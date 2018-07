Sie verbindet seit mehr als 100 Jahren die Ufer: „Nassens Brückelchen“ über die Wied hat im Lauf der Jahre unzählige Male überflutete Ufer gesehen, Wanderern den schnellen Weg übers Wasser ermöglicht und Wind und Wetter zu allen Jahreszeiten getrotzt. Kein Wunder also, dass der Verkehrsverein Waldbreitbach der schmalen Holzbrücke an diesem Wochenende ein eigenes Fest spendiert hat. Das Fest kam gerade recht zur Feier eines weiteren Geburtstags, denn auch der Westerwaldsteig wird dieser Tage runde zehn Jahre alt. Seine beiden letzten Etappen durchlaufen Waldbreitbach und führten am Sonntagnachmittag zahlreiche Wanderer zum Brückenfest als lohnendem Schlusspunkt.

Vor dem Vergnügen beim Fest hieß es aber für die Wanderer ordentlich schwitzen: Knapp 17 Kilometer lang ist Abschnitt 15 des Westerwaldsteigs, den die Gäste sich am Sonntag in einer ...

Lesezeit für diesen Artikel (309 Wörter): 1 Minute, 20 Sekunden

