Westerwälder sind Frühaufsteher: Studie zeigt, wann Menschen in den Tag starten

Der frühe Vogel fängt den Wurm: Diesen Spruch beherzigen vor allem die Stebacher und Großmaischeider, die schon um 6.48 Uhr in den Tag starten. Deutlich gemütlicher lassen es dagegen die Neuwieder angehen – und kommen erst um 8.22 Uhr aus den Federn.

Morgens um 6.55 Uhr kuscheln sich besonders in den Wäller Städten viele Menschen noch ins Kissen.

Foto: dpa

Diese Durchschnittswerte hat jedenfalls Telefonica, mit einem Marktanteil von 35,4 Prozent der größte deutsche Mobilfunkanbieter, ermittelt, indem es die Bewegungsdaten seiner mehr als 48 Millionen Anschlüsse anonymisiert ausgewertet hat. Die Datenanalyse unter dem Titel „So bewegt sich Deutschland“ zeigt, wie weit Menschen in ganz Deutschland täglich reisen und eben, welche Regionen wann in den Tag starten – und zwar bis auf die Ebene des Postleitzahlbezirks.

Auffällig dabei: Besonders im Puderbacher Land, im südlichen Teil der VG Dierdorf und ganz im Norden des Kreises, in Asbach und Buchholz, leben viele Frühaufsteher, die schon vor 7 Uhr unterwegs sind. Generell sind die meisten Menschen im Kreis Neuwied vor 7.30 Uhr auf den Beinen – und damit früher als der Durchschnittsdeutsche. Einzige Ausnahme neben den schlummernden Deichstädtern, sind die Leutesdorfer, die erst um 7.50 in die Gänge kommen – vielleicht, weil der Wein im Winzerort so gut schmeckt?

Fabian Göttlich, Regionalgeschäftsführer der IHK in Neuwied, würde etwas anderes vermuten. Für ihn sind die vielen Arbeitsplätze in Neuwied und seinen Stadtteilen der Schlüssel zur Erklärung, warum Berufstätige sich hier und auch im nahen Leutesdorf länger ans Kissen kuscheln können. So sind laut den Daten der jüngsten IHK-Pendlerstudie von 2016 fast die Hälfte der 56.600 Arbeitsplätze im Kreis, nämlich 26.250, in der Deichstadt angesiedelt. Und auch die Arbeitsplatzdichte je 1000 Einwohnern liegt mit 643 deutlich über dem Kreisdurchschnitt von 486. „Die Neuwieder sind außerdem am schnellsten in Koblenz, wo viele Pendler ihren Arbeitsplatz haben“, fügt Göttlich hinzu.

So hat Telefonica ermittelt, wann die Neuwieder morgens aufstehen. Foto: rz Grafik

Hinzu kommen sozioökonomische Faktoren: In Neuwied leben besonders viele junge Menschen, die noch nicht unbedingt berufstätig sind und es wohnen hier überdurchschnittlich viele Empfänger von Transferleistungen, die sich nicht unbedingt alle morgens den Wecker stellen. Außerdem ist im Mittelzentrum im Vergleich zum Umland wohl auch der Anteil von Bürojobs höher, in denen der Arbeitstag später beginnt als beispielsweise in der Industrie. Rarer gesät sind Jobs im Rest des Kreisgebiets, wo außerdem viele Auspendler in den Kreis Mayen-Koblenz sowie Richtung Oberwesterwald und in die Region Köln/Bonn leben – und damit auch früher aus den Federn müssen. Selbst die Präsenz von Wirtgen als größtem Arbeitgeber fällt da nicht so stark ins Gewicht, weil die Beschäftigen des Fräsenherstellers aus allen Himmelsrichtungen anreisen.

Eine „Zeitscheide“ hat Göttlich zudem zwischen Linz und Dattenberg ausgemacht: „Nördlich davon, ab Linz, orientieren sich die Menschen eher Richtung Bonn, südlich davon nach Koblenz und Neuwied. Dattenberger und auch Leubsdorfer nehmen dabei weitere Wege in Kauf und fahren um kurz nach 7 Uhr los, die Linzer dagegen etwas später um 7.22 Uhr – vielleicht auch, weil noch relativ viele in der Bunten Stadt selbst ihre Arbeitsstelle haben. Erkennbar ist zudem: Autobahnnahes Wohnen lässt sich in längeren Schlaf umsetzen, denn entlang der A 3 von Dierdorf über Dernbach und Neustadt bis Windhagen stehen die Leute etwas später auf als in Nachbarorten.

Schließlich ist für Göttlich der morgendliche Schulbeginn ein Erklärungsansatz außerhalb der Arbeitswelt: Wer etwas abgelegen wohnt, muss seine Kinder früh an den Bus bringen, meint er. „Und an den Schulen gibt es ja anders in vielen Bürojobs keine Gleitzeit.“

Für den IHK-Geschäftsführer ist die Telefonica-Studie „ein interessantes Beispiel, was sich aus Geodaten alles herausholen lässt“. Die praktische Anwendbarkeit und Verlässlichkeit relativiere sich in diesem Fall aber etwas dadurch, dass eben nur Telefonica-Kunden, also Nutzer der einstigen „E-Netze“ E-Plus und O2, erfasst werden. Generell wächst aus seiner Sicht aber die Bedeutung von Geodaten, auch wenn ihm kein direktes Anwendungsbeispiel aus der heimischen Wirtschaft einfällt. Gerade wegen des hohen Pendleranteils seien aber die immer genaueren Bewegungsdaten interessant, sie erlauben schließlich präzise Stauprognosen.

Von unserem Redakteur Michael Fenstermacher