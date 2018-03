Der Heimat- und Verschönerungsverein Großmaischeid steht derzeit ohne gewählten Vorstand da. Wie der bisherige Vorsitzende Jürgen Sorgatz im Gespräch mit unserer Zeitung informiert, fanden sich in der Jahreshauptversammlung Ende Januar keine Vereinsmitglieder, die Vorstandsarbeit übernehmen wollten. Sollte sich das auch während der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 26. Februar nicht ändern, die einzig dem Zweck der Vorstandswahlen dient, würde es für den Verein bedrohlich aussehen. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Heimat- und Verschönerungsverein auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblickt.

Das Problem des Vereines beschreibt Jürgen Sorgatz so: „Ich gehe auf die 80 zu, mein Stellvertreter auch. Wir können einfach die körperliche Arbeit nicht mehr in dem Maße leisten. Da ...

Lesezeit für diesen Artikel (399 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

