Wer schon immer mal ein Zimmer mit Hans Albers, Flipper und Winnetou teilen wollte, der sollte in diesem Jahr unbedingt bei der Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf einchecken. Die hat eigens für ihre aktuelle Bühnenproduktion den Saal des Deichwiesenhofs umfunktioniert zur Unfallklinik Bonefeld. Neben profanen Bein- und Knochenbrüchen werden dort auch höchst ungewöhnliche Krankheitsbilder behandelt, allen voran die „Amnesie für Fortgeschrittene“. Die „Klamotte in diversen Akten“ von Karl-Heinz Hahn jagt das achtköpfige Ensemble unter der Regie von Christian Spliethofe durch eine Krankenhausgeschichte der anderen Art. Risiken und Nebenwirkungen: Lachmuskelkrämpfe und vergnügte Kreischanfälle bei den unbeteiligten Zuschauern.

Manchmal soll ein kleiner Schlag auf den Kopf ja das Denkvermögen erhöhen. Aber Alfred „Alfie“ Heinze (Stephan Klein) hat es so hart getroffen, dass er nicht nur seine Verlobte Ulla ...

Lesezeit für diesen Artikel (388 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.