Wenn aus Gernot Hassknecht Heinz Erhardt wird, gibt's viel zu lachen

Vielen ist Hans-Joachim Heist als Gernot Hassknecht aus der "Heute Show" bekannt. Dass er auch ein begnadeter Heinz-Erhardt-Imitator ist, bekamen nun die Besucher der Rommersdorf-Festspiele zu sehen.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Foto: Ulf Steffenfauseweh

Hinter eines Baumes Rinde

Wohnt die Made mit dem Kinde

Sie ist Witwe, denn der Gatte

Den sie hatte, fiel vom Blatte

Diente so auf diese Weise

Einer Ameise als Speise.

Heimbach-Weis. Heinz Erhardt ist Kult, seine Reime sind legendär. Dass später auch die kleine fade Made – schade – das Gedicht nicht überlebt, wusste daher nicht nur der Großteil des Publikums in der restlos ausverkauften Abteikirche von Rommersdorf , viele der knapp 350 Zuschauer konnten die bekannten Zeilen sogar mitsprechen. Doch sie taten es nur sehr leise. Denn der, der da bei den Festspielen vorn auf der Bühne stand, konnte es mit Abstand am besten.

Foto: Ulf Steffenfauseweh

Selbst Gäste, die den echten Heinz Erhardt noch live erlebt hatten, waren schließlich restlos begeistert. Vielleicht hätten die Wangen noch ein klein wenig rundlicher sein müssen, um wirklich Verwechslungsgefahr entstehen zu lassen, aber sonst war Hans-Joachim Heist sehr nah am Original: das typische Lachen, der Mund, die schwingenden Arme, die Intonation, die tapsigen Bewegungen – und natürlich die Brille: das paste alles.

Dabei ist der 62-Jährige vielen derzeit mehr aus einer ganz anderen Rolle bekannt: dem stets so herrlich erregten Gernot Hassknecht. Der Politschreihals aus der ZDF-„Heute Show“ blieb allerdings zu Hause, kam nur ganz am Rande der Vorstellung vor. Stattdessen hielt sich Heist ans Thema und entführte die Zuschauer von der Cote D'Azur bis Süd-Lappland, fuhr mit dem alten Lord fort, präsentierte Ritter Fips' würdiges wie „anderes“ Ende und erzählte die Geschichte vom Mundschmiss (Maulwurf).

Foto: Ulf Steffenfauseweh

Natürlich war er auch traurig und trank Korn, der aber doch nur Wasser war, wie er von den immer wieder ins Programm mit einbezogenen Zuschauern feststellen ließ. Der echte Korn sei im randvollen Wasserglas, schmunzelte er dafür augenzwinkernd.

„Heinz Erhardt, der Meister der Wortverdrehung, ist Kult“, betonte Heist selbst und war sicher: „Von den heutigen Comedians kommt da keiner hin.“ Er aber, so fuhr er fort, werde wohl nach Neuwied wiederkommen. Denn seine persönliche Premiere bei den Rommersdorf-Festspielen hatte ihn überzeugt. „Es ist großartig hier zu sein, die Atmosphäre ist einzigartig“, schwärmte er und versicherte, dass dies nicht sein letzter Auftritt in Heimbach-Weis gewesen ist. Denn schließlich sei ein Künstler immer nur so gut wie sein Publikum.

„Und sie waren großartig“, rief er den Zuschauern zu – die klatschten.