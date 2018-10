Weltweit führend: Jennewein hat Nahrung für Säuglinge revolutioniert

Ganz klein, sozusagen in einer Garage, wurde die Jennewein Biotechnologie GmbH 2005 unter dem Dach des Rheinbreitbacher Technologiezentrums gegründet. Heute ist das Unternehmen weltweit führend in der Produktion von humanen Milchzuckern und hat 82 Mitarbeiter. Mit seinen ihren biotechnologisch erzeugten Oligosacchariden ist es auf allen Kontinenten vertreten. Jetzt wurde Jennewein Biotechnologie mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Unternehmen“, für die Entwicklungen auf dem Gebiet der humanen Milch-Oligosaccharide (HMOs) ausgezeichnet (die RZ berichtete).

In Rheinbreitbach ist der humane Milchzucker entwickelt worden, mit dem die Jennewein Biotechnologie GmbH die Säuglingsnahrung revolutioniert hat. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Produktion dieser Monosaccharide und Oligosaccharide. Fotos: Jennewein Biotechnologie GmbH Foto: Jennewein

„Muttermilch ist für Säuglinge das Beste. Untersuchungen deuten darauf hin, dass humane Milchzucker eine präbiotische Wirkung entfalten und dabei helfen, die Darmflora zu entwickeln. Gestillte Kinder haben weniger Allergien, ADHS oder auch Autismus. Sie neigen weniger zu Fettleibigkeit und sind vor Bakterien und Viren – auch Noroviren – besser geschützt“, erläutert Stefan Jennewein, Geschäftsführer und Gründer der Jennewein Biotechnologie, neueste Untersuchungen. Positive Eigenschaften der Milchzucker in der Muttermilch wurden Jennewein zufolge schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt.

Dem Rheinbreitbacher Unternehmen ist es in den vergangen Jahren erstmals gelungen, ein revolutionäres Verfahren zu entwickeln, das es ermöglicht, HMOs im industriellen Maßstab herzustellen. „Künstliche Säuglingsnahrung wird somit ernährungsphysiologisch wertvoller. Besonders beeindruckt hat die Jury die rasche Marktdurchdringung, die mit dem Verfahren erreicht wurde“, begründete die Jury die Vergabe des Innovationspreises an Jennewein.

Das Rheinbreitbacher Unternehmen ist mittlerweile weltweit führend in der Produktion dieser Monosaccharide und Oligosaccharide und für die Nahrungsmittelindustrie, die Pharmabranche sowie die Kosmetikindustrie interessant. Unter dem Markennamen „Mum‘s Sweet Secret“ sind Milchzucker made in Rheinbreitbach bereits für den US-amerikanischen Markt zugelassen. Vermarktet werden die humanen Milchzucker bereits als Nahrungsergänzungsmittel in der Säuglingsnahrung auch in Mexiko, Singapur, den Arabischen Emiraten oder auch in China. Kurz vor der Zulassung stehen die Produkte aus Rheinbreitbach auch in Kanada, Australien und Neuseeland. Jennewein produziert unter anderem in Spanien. „Unser Fermentierer dort ist der Größte, den es weltweit gibt. Wir sind die einzigen Hersteller humaner Milchzucker, die weltweit liefern können“, erläutert der Geschäftsführer.

Die Entwicklungen aus dem kleinen Rheinbreitbach sind also dabei, weltweit die Säuglingsnahrung zu revolutionieren. Ende 2017 erhielt Jennewein auch die EU-Zulassung gemäß der Novel-Food-Verordnung für 2‘-Fucosyllactose als funktioneller Lebensmittelzusatz. „Diese Zulassung ist nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der Biotechnologie, sondern auch ein großer Durchbruch für die künftige Entwicklung der Säuglingsnahrung“, ist sich der Geschäftsführer sicher.

Um die große Nachfrage zu bedienen, erweitert das mittelständische Unternehmen seine Produktionskapazitäten. Aus dem EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation „Horizont 2020“ fließen 10 Millionen Euro an Fördergeldern nach Rheinbreitbach. Noch in diesem Jahr sollen weitere Fermenter im industriellen Maßstab gebaut werden, kündigt Jennewein an, der seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung derzeit nach Bonn verlegt. Dem Standort in Rheinbreitbach aber will das Unternehmen auf jeden Fall treu bleiben, auch wenn es aktuell noch ein mindestens 60.000 Quadratmeter großes Areal sucht, um eine neue Großfermentationsanlage bauen zu können.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch