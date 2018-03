Welttag des Kinder- und Jugendtheaters: KiJuB kooperiert mit Schlosstheater Neuwied

Aus unserem Archiv

Neuwied

Die Premiere des Internationalen Welttags des Kinder- und Jugendtheaters ging im Jahr 2001 über die Bühne. Initiator ist bis heute „Assitej International“, ein weltweites Netzwerk zur Förderung der darstellenden Kunst für junges Publikum. Seither gewinnt er in vielen Ländern ständig an Bedeutung. Auf Initiative der Freien Bühne Neuwied hat das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) 2016 den Internationalen Welttag des Kinder- und Jugendtheaters in sein Programm aufgenommen. In diesem Jahr kooperiert das KiJuB erstmals mit dem Schlosstheater Neuwied, um dieses Kulturangebot für den Nachwuchs am Montag und Dienstag, 19. und 20. März, auch in einem angemessenen Rahmen präsentieren zu können.