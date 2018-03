Weihnachtsdorf ist top: Platz 5 im bundesweiten "Christmas"-Wettbewerb

Das „Weihnachtsdorf Waldbreitbach“ hat beim bundesweiten Wettbewerb zur „Best Christmas City“ den fünften Platz erreicht. Das Publikum konnte im Internet für die schönste weihnachtliche Stadt Deutschlands stimmen (die RZ berichtete).

Die Wurzelholzkrippe in der Pfarrkirche ist ein großer Besuchermagnet für das Weihnachtsdorf.

Foto: Andreas Pacek

„Wir danken allen, die für uns abgestimmt und unsere Beiträge dazu verbreitet haben. Gratulation ans andere Ende des Westerwaldsteigs nach Herborn zu Platz 1“, so Florian Fark vom Touristikverband Wiedtal. Ortsbürgermeister Martin Lerbs ergänzt: „Wir waren mit knapp 2000 Einwohnern die mit Abstand kleinste Gemeinde, die teilgenommen hat. Gerade die Städte vor uns haben 100.000 Einwohner, da sind wir auf den Platz unter den Top 5 noch stolzer.“

Die Christmasworld, die international führende Fachmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck, suchte gemeinsam mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. und dem Fachmagazin Public Marketing die Stadt mit der besten Handelsaktion in der Vorweihnachtszeit. Gefragt war ein Konzept, dass den Handel, die Gastronomie und Hotellerie sowie andere Wirtschafts- und Sozialpartner vereint und so in der Adventszeit Einwohner und Touristen anzieht.

Das Weihnachtsdorf Waldbreitbach ist noch bis zum 28. Januar täglich geöffnet.